Trabajo de selección playera en duda por atraso en pagos

Hasta hoy la selección de fútbol playa no ha parado su trabajo en la costa, pero está cerca de hacerlo.

Los jugadores de ese combinado no pueden garantizar si van a entrenar la próxima semana, debido a que no han recibido el pago del incentivo que les otorga, mensualmente, el gobierno central. Por ahora les deben los meses de mayo, junio y julio.

"Vamos sobre cuatro meses con estos muchachos, que cuentan con ese dinero. Estamos cumpliendo con entrenar. Esta semana vamos a entrenar. La vamos a sacar. Pero la próxima semana no sé qué decisión se va a tomar. Nosotros haremos la convocatoria normal. Pero no sé si los muchachos van a disponer regresar", apuntó el seleccionador Rudis González Gallo.

El seleccionado Élmer Robles lamentó que haya reincidencia en la falta de pago del estímulo gubernamental.

"No es primera vez en el año. Estamos esperando la respuesta de las autoridades. Nos exigieron que entrenaramos para recibir el estímulo, pero no vemos nada claro. No dijeron que ya no íbamos a pasar lo mismo. Pero volvió a ocurrir. Esto es algo que nos hemos ganado", apuntó Robles.

El jugador Melvin Segovia indicó que están a la espera de una respuesta de parte del INDES

"Estamos esperando qué podemos resolver esta semana. No hemos tomado una decisión para la otra semana. Nosotros queremos algo claro sin estar con tanta mentira", apuntó Segovia.



Gallo lamentó este tipo de complicaciones porque afectan a su plan de trabajo

Juan José Gómez, ejecutivo del INDES, aseguró que hay un atraso por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto al desembolso de los estímulos de los seleccionados de playa. "Esperamos darle solución pronto a este caso", expuso.