Edwin “Bochinche” Portillo percibe aún el sinsabor de la dura derrota del domingo contra FAS. El técnico aseguró que el equipo calero dio muchas facilidades ante los tigrillos y no se planteó con la actitud necesaria para ligar la segunda victoria en fila. Manifestó que su misión ahora es borrar ese episodio trágico con una victoria ante Dragón.Creo que ya olvidamos lo que pasó con Pasaquina y FAS. Ahora, nada más, hemos enfocado nuestro trabajo en lo que viene, que es Dragón. Sabemos que es un equipo que viene de perder y no va a ser fácil nuestra tarea acá. Esto apenas comienza, pero los puntos que al principio se pierden son los que más duelen. Trabajamos para ganar ante Dragón.Claro, incluso queríamos hacer un análisis de video del partido que hicimos contra FAS. Queríamos ver cómo jugamos en el primer y segundo tiempo. Queríamos ver cómo fue la actitud del segundo y el primero para ver cómo fuimos mejorando después del segundo gol. Todas esas cosas hay que señalarlas para mejorar.No, por el momento, creo que no. Todos están bien y esperamos hacerle frente a Dragón con todos nuestros jugadores.Sí, yo creo que Paolo, poco a poco, está agarrando ritmo. Viene de trabajar con una carga física enorme, como la mayoría de jugadores. Yo creo que el equipo se va a comenzar a soltar después de la cuarta fecha. Todos los entrenadores pensamos que eso va a pasar, porque los jugadores vienen de una carga física muy fuerte.Hay dos cosas: pienso que nos agrandamos después de haber ganado 3-0 acá. Pensamos que íbamos a encontrar un rival fácil en Santa Ana. Otro puede ser el ambiente hostil que encontramos de parte de la afición, que siempre apoya a FAS. El entorno a veces afecta a algunos jugadores, sobre todo a los nuevos.Hay equipos que tienen poco presupuesto y siempre clasifican. Así que la excepción de nosotros no va ser otra. Vamos a tener que buscar una clasificación. Antes todos los equipos eran conscientes de que teníamos una planilla alta. De eso estamos conscientes.Pienso que pueden haber. Existe la posibilidad, así que no la descartamos.