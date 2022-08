Trabajadores de FESFUT continúan sus labores pese a no recibir salario

El Sindicato de Trabajadores de la FESFUT (SITRAFESFUT) publicó un comunicado en el que aseguró que continúan con sus labores a pesar de la situación que atraviesa la federación, sin embargo, notifican que no han recibido el salario correspondiente al mes de julio.

COMUNICADO Situación actual Empleados FESFUT pic.twitter.com/lDx5ghQKPU — SITRAFESFUT (@SITRAFESFUT) August 16, 2022

“A la fecha no hemos recibido nuestro salario correspondiente al mes de julio y nos preocupa más que ya estamos a mediados del mes de agosto y aún no se ve solución a nuestra situación, ya que al no existir una Comisión Regularizadora nombrada por FIFA, estamos acéfalos de una autoridad competente para realizar los trámites correspondientes para seguir el funcionamiento de nuestra institución”, se puede leer en el comunicado.

Además, SITRAFESFUT asegura que son 115 empleados los afectados por esta situación, que incluye personal administrativo de ADFAS, edificio FESFUT, villa Selecta, técnicos ADFAS y cuerpos técnicos de selecciones nacionales.