"Toto" Gamarra: "Firpo sigue careciendo de fortuna"

El argentino Roberto "Toto" Gamarra, director técnico de Luis Ángel Firpo, es de la idea que su plantel sigue manteniéndose fiel a su idea táctica pese a duros momentos que ha tenido que pasar en la liga y que lo ha relegado por el momento del grupo de los primeros cuatro puestos en el Apertura 2021.

Firpo debió empatar a un gol el sábado pasado por la jornada 13 en casa ante el Municipal Limeño en un cobro de tiro libre ejecutado por su capitán, el colombiano Tardelis Peña, para rescatar así un partido que a juicio de su técnico, se debió ganar.

"Lo que pasa es que a veces el jugador se predispone de muchas maneras a la hora de buscar el gol y eso a mí me enoja mucho porque generamos muchas ocasiones de gol y que a la hora de definir bajo la portería fallamos, erramos muchas veces y eso el rival de turno no te lo perdona", afirmó.

Gamarra reconoce que han existido factores para que en la tabla de posiciones no se refleje lo hecho hasta el momento por el equipo manudo ya que muchas veces no ha tenido el hombre que brinde una pausa a la hora de la transición y que ha sido un factor clave al momento de recibir goles impensados.

"Hicimos una buena primera vuelta, lastimosamente no tuvimos la misma fortuna ya que en varios juegos nos hicieron goles ya sobre la hora (de finalización) del partido teniendo ya resultados establecidos, ya consumados (a nuestro favor), esa es la cuestión", aseveró el estratega sureño que lamentó además que "no tuvimos varios juegos para sumar jugando en casa, nos hicieron goles ya en el minuto 90 como sucedió ante Jocoro o como el 11 Deportivo y tuvimos otras ocasiones como ante Isidro Metapán de liquidarlos y no pudo ser, igualmente cuando jugamos de visita", resaltó.

El técnico de los pamperos aseguró además que han existido otros partidos que habían trabajado para ganarlo pero que la mala fortuna que ha tenido su equipo en juegos decisivos ha echado al traste todo el sacrificio del plantel.

"Nos sucedió eso ante Águila quienes nos empataron ya en tiempo de descuento. La verdad, hemos tenido una mala fortuna impresionante pero la suerte es necesaria y estamos trabajando en ello porque muchas veces atacamos con mucho vértigo y no hemos sido capaces de atacar a una velocidad que nos permita hacer antes una pausa y luego atacar ya que casi siempre nos toman desguarnecidos atrás y caen esos goles", aseguró.