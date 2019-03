Firpo sigue complicado con el tema de la permanencia. Sigue siendo último en la acumulada con 23 puntos. Sonsonate tiene los mismos puntos y los dos están a seis de Jocoro. Quedan diez fechas que equivalen a 30 puntos.

Pero en Firpo, el panorama es más complicado de lo que parece. Lleva tres derrotas al hilo en sus últimas presentaciones y al plantel de jugadores se le adeuda un mes y diez días, según Modesto Torres, presidente del plantel.

"Ni yo, como directivo, sé qué está pasando dentro del camerino. El martes me reuní en el camerino con el cuerpo técnico y luego me reuní con técnicos y jugadores. Yo quería que me expresaran qué es es lo que está pasando. Pero, lamentablemente, los jugadores, cuando son confrontados, no dicen qué es lo que pasa, cuáles son los problemas o sentimientos que tienen. Todo lo hacen paracer como que es una gran familia y todo está bien. No se entiende cómo un equipo puede caer de esa manera en sus últimas presentaciones", apuntó Torres.

Por otra parte, el dirigente pampero salió a explicar la publicación de la cunenta oficial de Firpo en twitter, en la que se ofrecía una disculpa a la afción taurina por haber caído por 0-4 ante FAS, el sábado anterior.

En el mensaje se calificaba de miserable la actuación ante el equipo santaneco "Honestamente , hasta yo me levante de mi asiento y salí del estadio , humillado y avergonzado. Así me sentí. Indirectamente di el aval para esa publicación, porque ni dije sí ni no. Ese no solo es mi sentir, sino de toda la afición firpense. Tenemos sentimientos de humillación", apuntó Torres en charla con EL GRAFICO.