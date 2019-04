Torres: "Nadie quiere apoyar a Firpo hasta que la categoría esté a salvo"

El presidente de Firpo, Modesto Torres, se mostró sorprendido ante la decisión de los jugadores de suspender los entrenamientos hasta que la dirigencia se acerque a cancelar tres meses de salario que están pendiente.



"Veo ahora un comunicado, totalmente mal hecho y que no firma nadie. Anteriormente nadie dijo nada. Todos están al corriente de lo que está pasando en el equipo. Saben que no contamos con ningún patrocinio económico. Lo saben desde que comenzó el torneo", apuntó el titular de la dirigencia pampera.

Por ahora, Torres no tiene una respuesta a la demanda de los jugadores. "Antes las malas taquillas que tuvimos gestioné con varios firpenses, pero por la misma situación de que el equipo está en zona de descenso, nadie quiere ayudar. Ya toqué todas las puertas, pero por la amenaza de descenso, nadie quiere ayudar, hasta que la categoría se salve ", dijo Torres en charla con EL GRÁFICO.

A falta de tres juegos para el cierre de fase regular del Clausura, Firpo es último en la tabla acumulada, a tres puntos de Sonsonate.

Por otra parte, Torres dijo que para esta semana espera la llegada de Juan Carlos Gutiérrez, empresario mexicano que estaría interesado en obtener los derechos de administración de Firpo.

Luego, el presidente de Firpo dijo que no son tres meses los que se deben al equipo pampero. "Yo tengo toda la documentación. En este comunicado nadie firma. Lo publicó Giovani Zavaleta en su cuenta de twitter. No me voy a prestar a los juegos de ellos (jugadores) Si los jugadores quieren a la FESFUT a buscar asesoría, qué más puedo hacer yo" apuntó el directivo usuluteco.