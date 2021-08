Torneo Apertura no modificará calendario por partido de selección

La primera división no modificará su calendario del próximo fin de semana (21-22 de agosto) en la que se jugará la jornada 5 del Apertura 2021, pese que la selección nacional enfrentará a Costa Rica en Los Ángeles en un juego amistoso el sábado 21 de agosto.

El presidente de la entidad rectora del torneo, Samuel Gálvez, confirmó que el Apertura seguirá su calendario debido a un acuerdo que hizo con la FESFUT en donde se busca que los equipos de la primera división aporten un máximo de tres jugadores para no quedar mermados en el torneo.

“No va haber ningún cambio, los equipos van a jugar sin los seleccionados. Se buscó que los equipos no aporten más de tres jugadores a la selección y me parece que no vamos a tener un problema en ese caso. La única modificación es la que ya estaba hecha en el calendario que es la fecha previa al partido del 2 de septiembre y la fecha FIFA de octubre por la octagonal”, dijo Gálvez. En el caso de Alianza, que aportará siete jugadores del primer equipo y dos juveniles en la convocatoria de selección, Gálvez comunicó que en ese caso habría una negociación directa entre el equipo y la Federación.

Convocatoria selección nacional de el Salvador frente a Costa Rica

“Es un acuerdo que hicimos como liga con el presidente de la Federación de que un equipo no diera más de tres jugadores salvo que se hable directamente con el club y que ellos no tengan ningún problema. Me parece que Alianza que es el único que tiene ese caso”, detalló el dirigente.

En la convocatoria del técnico Hugo Pérez se anunció que los seleccionados se tienen que presentar este domingo 15 de agosto después de la culminación de la fecha 4 del Apertura. Sin embargo, en el caso de FAS, que tiene tres convocados a la selección, tiene programado el partido de vuelta de la Liga CONCACAF para este próximo martes 17.

Al respecto, según expuso Gálvez, la incorporación de los seleccionados de FAS sería un día después del encuentro ante el Forge.

“En el caso de FAS, los seleccionados se van a incorporar el 18 ya que el martes 17 tienen el partido de Liga Concacaf. Si hubiese algún convocado del Once Deportivo, se incorporarán el 19 de agosto después de su partido”, agregó el dirigente.