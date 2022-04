Top 7 de las mejores canciones de los mundiales

El tema que es interpretado por Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha, simboliza la capacidad del fútbol de "tender puentes en el mundo", según lo mencionó Kay Madati, director de la división comercial del mundial.

Con motivo de la canción, te presentamos el top 7 de las mejores canciones de las Copas del Mundo.

7. El Mundial - Ennio Morricone

Este tema del mundial de Argentina 1978 fue compuesto por el famoso italiano que es conocido por poner la BSO a grandes películas del cine contemporáneo.

6. Fútbol - Maryla Rodowicz

La cantante y actriz polaca interpretó la canción del mundial de Alemania 1974.





5. We Are One - Pitbull ft Jennifer Lopez & Claudia Leitte

Al ritmo de “Ole Ola” el mundo entero disfrutó de esta canción en Brasil 2014.

4. LOVE - Gianluca Vacchi, Sebastián Yatra

El millonario empresario italiano y el cantante colombiano dan vida a este tema de Rusia 2018.

3. Wavin' Flag - K`naan & David Bisbal

Esta canción es una de las favoritos de las nuevas generaciones.

2. Waka Waka - Shakira

La cantante colombiana revolucionó con sus movimientos de cadera y por lograr juntar a las máximas estrellas del fútbol para este tema del mundial de Sudáfrica.

1. La Copa de la Vida - Ricky Martín

Sin duda alguna, el cantante puertoriqueño tiene la canción favorita de la competencia, la cual, todavía sigue sonando en las épocas mundialistas.