Tony Rugamas no seguirá en el Xelajú

El delantero nacional David Antonio Rugamas confirmó que no seguirá en las filas del Xelajú guatemalteco. Por ahora, el atacante ve un futuro incierto en ese equipo en el que ahora se preparan para celebrar asamblea de elecciones de los nuevos administradores.

"Deben finiquitar a todos los jugadores por el tema de la elección. Todos los cupos deberán quedar disponibles para la nueva dirigencia que llegue. Pero por el estado de calamidad en Guatemala no se han podido reunir. Supe que en las ultimas horas el técnico que teníamos decidió volver a su país (Argentina) ", dijo el delantero nacional, quien ahora debe guardar cuarentena en un centro de contención, luego de que ingresara al país hace una semana.

Por ahora, Rugamas solo está a la espera de que el plantel de Quetzaltenango le cancele la deuda de dos meses de labores que están pendiente. "A través de la cláusula para rescindir el contrato estamos viendo a qué acuerdo se puede llegar", aseguró el atacante.

Luego de decidir que no iba a seguir en Xelajú, el atacante dijo que este certamen en Guatemala (en el que se jugaron 13 fechas de fase regular) fue un poco raro. "Jugué pocos partidos. Tuve dos lesiones que no fueron tan graves, pero me hicieron parar en el ritmo. Además esto de la pandemia por coronavirus no se lo esperaba nadie. Ahora no sé cuál será mi futuro. Tengo que ver qué opciones tiene mi representante", comentó el delantero cuscatleco en charla con EL GRÁFICO.