Tony Rugamas: "No podemos ni entrar a El Salvador, ni regresar a Guatemala"

El delantero de Xelajú de Guatemala, Antonio Rugamas, tuvo un enlace con los panelistas del Güiri Güiri al Aires desde la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán, para explicar a profundidad el motivo por el cual no puede entrar al país junto a su pareja.

Desde ayer, el jugador se encuentra en la frontera Las Chinamas, donde las autoridades salvadoreños negaron el acceso a la esposa de Rugamas por tener el carné de residencia cuscatleca vencida.

La pareja del atacante del Xelajú, no pudo renovarla porque no pudo entrar al país en los días que le tocaba por el mismo motivo de la pandemia.

En el enlace con la mesa más redonda, Rugamas explicó que por el momento, unos contactos suyos están tratando el problema y espera que la solución no pase de hoy.

"Ya se está resolviendo, espero que no pase de ahora, es un poco complicado estar así. El problema es con mi pareja, su residencia se venció, ella estaba conmigo en Guatemala cuando todo empezó. Nosotros intentamos regresar a El Salvador el 12 de marzo para que ella renovara su residencia porque se le vencía el 20, pero lo que pasó es que encontramos muchas personas nacionales y extranjeras que algunos ya tenían dos o tres días de estar en la frontera, entonces decidimos hacer cuarentena en Guatemala, quedarnos encerrados para mientras pasaba todo esto, así paso estos dos meses", dijo Rugama a los tres panelistas.

Rugama también explicó que durante los dos meses que estuvieron en Guatemala, en pleno confinamiento, intentaron que las autoridades salvadoreñas en ese país, resolvieran el problema, pero todo fue en vano.

"Nosotros fuimos a la embajada de El Salvador en Guatemala para ver si nos podían ayudar porque en migración de la frontera nos dijeron que ellos nos podían ayudar, pero en la embajada no nos resolvieron nada, de ninguna forma, nos dijeron que ellos no podían emitir ningún permiso, ninguna constancia, entonces, estamos en un momento de emergencia y creo que hay cosas que no tendrían que ser tan rígidas y yo no pueda a mi esposa aquí tirada en la frontera y que ella vea qué hace, es ilógico", expresó.

NO SE OPONEN A LA CUARENTENA

Tony Rugamas dice que él y su pareja no quieren hacer nada fuera de lo legal, asegura que están dispuestos a hacer cuarentena tras ingresar al país, como todos, sin embargo, las autoridades migratorias de El Salvador han negado a acceder.

"No puedo entrar a El Salvador, ni regresar a Guatemala, porque allá han restringido a que solo nacionales pueden entrar, unos amigos están tratando de ayudarme, estamos viendo si podemos entrar normal, estamos dispuestos a ir a la cuarentena como todos", explicó.

"Ellos se agarraron de que ella no tiene una residencia temporal de un año, sino de tres meses, y que para poder ingresar tiene que tener una residencia de un año, pero eso es un proceso, primero dan la tres meses y está en proceso para obtener la de un año. No sé cómo ellos quieren que ella tenga eso, si ella está en el proceso, no sé que se podría hacer, no podemos entrar, pero ella está en proceso", concluyó.