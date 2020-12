Tony Rugamas: “Estamos demostrando que en casa somos un equipo muy fuerte”

Once Deportivo viene de conseguir una victoria importante frente a FAS en el marco de la tercera fecha de la segunda fase por el grupo B. Esto le ha permitido a los occidentales confirmar su estado de forma y mostrar que lo ocurrido el torneo anterior no fue casualidad.

Al respecto, el delantero Tony Rugamas ha sido uno de los que ha encontrado la cuota goleadora. El nacional menciona que las anotaciones “suman mucho a la confianza del equipo ganar a rivales como FAS, veníamos de una derrota el partido anterior que nos dolió bastante frente a Limeño jugando bien. Las sensaciones son buenas por el trabajo que se ha hecho hasta ahora, ojalá lo mantengamos y lo mejoremos”.

Rugamas también convirtió un doblete en la última jornada, lo que lo pone a un gol de Nicolás Muñoz y Juan Carlos Portillo en la tabla de goleo. El ariete nacional ganó este premio en el Apertura 2015 cuando logró conseguir la cifra de 12 goles.

“Cuando los goles llegan, llegan en abundancia, espero que las cosas marchen igual, poder seguir anotando y competir por ese trofeo de goleo”, dijo Rugamas.

El tanque fronterizo quedó empatado con FAS y Metapán en el primer lugar de la zona y actualmente es segundo del grupo B. El equipo dirigido por Bruno Martinez no ha sentido el peso de la marcha de Juan Cortés, cuando este los dejó en el primer lugar en el torneo clausura 2020.

“Bruno conoce muy bien el equipo, él fue el auxiliar de Cortés el torneo pasado, el conoce muy bien el trabajo que hicieron, yo no soy mucho de comparar. En el torneo pasado yo estaba fuera del país, no le daba mucho seguimiento al campeonato, pero escuchaba que hablaban muy bien de Once Deportivo. Al final pienso que Bruno ha sabido manejar muy bien el vestuario, el mismo ritmo, el mismo trabajo, les dio resultado el torneo anterior, y ahora se está reflejando nuevamente”, analizó el delantero.

“Cuando los goles llegan, llegan en abundancia, espero que las cosas marchen igual, poder seguir anotando y competir por ese trofeo de goleo”

Concluyó que “el objetivo de todo equipo es estar en una final y salir campeón, ese es nuestro pensamiento y la verdad si creo que podemos llegar a esa final. Sin embargo, se tiene que trabajar y entrenar mucho porque hay muchos equipos que están bien preparados, traen un buen ritmo, pero nosotros tenemos una mentalidad ganadora y tenemos fe que llegaremos a ese objetivo”.