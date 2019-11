Tony Rugamas: ''En Tailandia ayuda que hay buenas canchas'"

El delantero salvadoreño, David Antonio Rugamas, culminó el pasado domingo su vínculo por seis meses con el Chiangmai United, de la segunda división de Tailandia.

Ese plantel terminó con 40 puntos en el décimo primer lugar de la tabla de 18 equipos del ascenso tailandés.

Para Rugamas no fue fácil en este primer paso por el fútbol de Tailandia. Fue afectado por dos esguinces. "Se me complicó poder seguir. Tuve un acercamiento con gente selección para octubre, pero se me complicó por lesión. Son cosas que de repente pasan. Pero la experiencia fue buena", mencionó.

"Es un liga que tiene muchas cosas buenas, que a lo mejor nosotros no tenemos. Todo es diferente y hasta cierto punto no vale la pena comparar. Algo que ayuda mucho es que tienen buenas canchas. Hay buen nivel y se corre mucho", apuntó el delantero, quien marcó tres tantos con el Chiangmai United.

Pero, el atacante ya está recuperado y dijo que es agente libre. Mostró su anuencia para escuchar ofertas. Por ahora desde esta fecha hasta el próximo mes, el atacante estará de vacaciones.

''Hay tiempo tiempo. Los agentes trabajan en eso. Yo me vine y vamos a ver qué pasa. Eso lo empiezan a ver en diciembre o enero. Quedé libre, no tengo contrato con nadie'", apuntó el delantero.