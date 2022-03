Tony Roque: "No podemos hacer este tipo de ridículos"

El Santa Tecla ha sido irregular en la primera vuelta del Clausura 2022 y este sábado fue goleado en casa ante el Firpo. Un resultado que no les permite dar el salto que esperaban y para colmo, el Metapán ya se les acercó en la tabla acumulada y les compromete en el tema del descenso.

Para Tony Roque, volante de los pericos, la noche ante los pamperos fue negra porque fueron superados. Tuvieron un mal primer tiempo según destacó, y cuando se pusieron a tiro de empate nuevamente cometieron errores que les dejaron sonrojados ante su público.

"¿Qué te puedo decir? Perder 1-5 en tu casa es... no tenés cara. No tenemos el derecho de decir que hicimos algo bien, sería mentirnos a nosotros mismos. No me queda más que decirte que tenemos que sacar esto adelante, primero por nuestras familias y luego por Santa Tecla , que es de los equipos que siempre está peleando arriba, entonces, como jugadores no podemos hacer este tipo de ridículos", confesó.

"La actitud del primer tiempo fue malísima, el Firpo salió y nos comió. En el segundo tiempo entramos con otra actitud, en los primeros minutos estuvimos a tiro de empate, cuando estuvimos 1-2 se miraba que podíamos hacer otra cosa. Lastimosamente nos cae otro gol y te desmotiva. Cuando no estás en tu día pasan este tipo de cosas", expuso Roque.

El volante destacó que esto no tiene que ver con los jóvenes que están viendo minutos en el primer plantel sino que el Santa Tecla siempre se ha caracterizado por promover nuevos elementos. Al contrario, se echó la carga que este tipo de situaciones serán los veteranos quienes tengan que echarse el equipo al hombro para salir adelante.

"No es culpa de los jóvenes. Ellos están aprendiendo y tenemos que apoyarnos. No le voy a quitar el espacio a ningún juvenil, yo también fui joven y quería jugar, sé lo que es eso. Pero también sabemos que esto lo vamos a sacar los de experiencia", agregó.

Por último, Roque espera que este marcador pueda hacerles ver los errores y corregirlos. Se viene la segunda vuelta y deben de sumar más puntos porque el tema del descenso ya es una realidad latente.

"Este resultado nos tiene que calar para el próximo partido, ante Platense, sacar el resultado. Ya viene lo más caliente que es la segunda vuelta. Sabemos que el Santa Tecla ya está en la pelea por evitar el descenso, estamos ahí con esa pequeña espinita que no te deja pensar en la siguiente tabla", indicó.