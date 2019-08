Tony García, recuperándose por su cuenta

Para Tony García el mes de mayo no será una fecha que quiera recordar en su agenda. Ante Alianza, en un soleado estadio Cuscatlán y con el fantasma de las deudas encima, el exvolante del Pasaquina se barrió mal en una jugada y sufrió una fractura de peroné, en el ocaso del torneo Clausura 2019.

El jugador fue auxiliado por los médicos del Alianza y trasladado en última instancia por la Cruz Verde a un hospital. Dos meses después se le vio con muletas, en las instalaciones de la federación de fútbol, junto al resto de sus compañeros, quienes reclamaban el pago de al menos tres meses de salarios.

En ese momento, García, que militó en el cuadro pasaquinense desde la tercera división, afirmó que "en este equipo son unos mal agradecidos. Ni para una pastilla me han dado. Son unos inconscientes; cuando estuve en el equipo lo di todo y me dejaron tirado en el estadio en el día en que me lesioné".

Hoy, los dos principales dirigentes del equipo, Abilio Menjívar (presidente) y José Somoza (representante ante la Liga) están sancionados por tres años, mientras que la plantilla que conformó ese Pasaquina fue solventada de su deuda, con fondos provenientes de la compra de categoría del 11 Deportivo de Ahuachapán.

Pero para García las cosas siguen iguales: está lesionado y la exdirectiva pasaquinense no le respondió. Sin embargo, es optimista y sigue con el proceso de recuperación de su pierna derecha.

"Lastimosamente sufrí una lesión en el último partido, me voy recuperando lento, pero bien, estoy a la mitad del tiempo que me ha dicho el doctor, llevo tres meses y son seis (de recuperación). Espero recuperarme bien y volver a las canchas lo más pronto posible", afirmó a Deportes Grupo LPG.

Acerca de los gastos en que incurrió en su proceso de recuperación, Tony manifestó que "ha sido difícil la situación que pasó el equipo. No sé exactamente la cantidad de dinero que he gastado, pero es bastante, aunque ahora es de seguir adelante con la recuperación", aunque en otra plática con esta redacción dijo que puso de bolsillo no menos 500 dólares.

SU EQUIPO, DESAPARECIDO

Tampoco pasó desapercibido el hecho que el equipo en el que formó su carrera deportiva haya desaparecido. García fue, desde la cuna, pasaquinense.

"Para uno como jugador, que prácticamente hice toda mi carrera ahí, que nací prácticamente a minutos del estadio, duele, porque lo vi crecer desde que estaba en tercera, pasé por segunda y esos cinco años del equipo en primera. Duele, pero es la realidad de nuestro fútbol. Todo se acaba y toca salir adelante, buscar nuevos horizontes y esperar qué pasa en el futuro", lamentó el jugador de 26 años.

Sobre el futuro, dijo que a todos les tocó buscar nuevos horizontes, algunos se fueron a equipos de primera categoría y otros engrosaron el circuito de ascenso. Él, por su lesión, no pudo firmar con nadie.

"No tocó de otra. A mis compañeros les tocó mirar a otros equipos, lastimosamente no se me dio (fichar) por la lesión, hubo llamados de otros equipos pero no podía jugar. Este tiempo que me queda debo recuperarme para el próximo torneo ver si vuelvo a jugar", puntualizó.