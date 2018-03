Toninho Dos Santos: “La primera vez que estuve en Firpo me echaron”

Antonio Teodoro Dos Santos, mejor conocido como Toninho, vino a Firpo en 1989. Fue su primer período con los toros y por decisiones técnicas se tuvo que ir en su primera experiencia, aunque luego volvió.

Desde el equipo usuluteco saltó al América de México, donde fue considerado uno de los mejores jugadores de la historia del equipo de la capital azteca. Hoy recuerda su pasado como pampero y revela algunas cosas que pocos saben.

¿Qué hace actualmente Toninho Dos Santos?

Actualmente trabajo en una empresa de importación. Importamos productos de China. Acá tengo un socio desde hace mucho tiempo. Yo no recordaba que había venido para Águila (en 2002). Luego me fui para Oriente Medio, Arabia Saudita, Qatar. Jugué unos años más. Luego me fui a Bolivia.

En Firpo es donde la gente más lo recuerda, porque ganaron el título en 1989 contra Cojutepeque. ¿Usted qué recuerdos que tiene de ese Firpo?

Es inolvidable para mí. Pero jugué poco en Firpo. Llegué en 1989, pero luego me fui a Costa Rica antes del Mundial de Italia 1990. Luego volví para Firpo. Hice la primera vuelta y luego me fui para México. Jugué poco acá, pero la gente, constantemente, se acuerda. Muy seguido la gente me para en la calle y me busca, porque se acuerda. Fue basante importante en mi ese paso por Firpo y para la gente de ese equipo. Teníamos un equipazo y hacíamos la diferencia.

¿Se acuerda de Mauricio Cienfuegos, que fue el pasador que tuvo en Firpo?

Sí. Tenemos buena amistad. Cuando él se fue para México, al Morelia, nosotros los visitábamos a él e iba a mi casa. Teníamos una buena relación dentro de la cancha, pero hace tiempo de que no lo veo.

¿Cómo fue su paso por Firpo?

La primera vez que estuve en Firpo me echaron. Estábamos dos brasileños y dos peruanos. El entrenador era Juan Quartarone (Q.E.P.D.) quien dijo que tenía otro jugador peruano que sería mejor que yo. No sé si eso fue verdad. Pero después ese peruano no se vio bien. La dirigencia del Firpo no quería que me fuera. Después de tres meses, yo volví al Firpo. Jamás volví al estadio del Firpo. Pero tuvimos una historia bonita con ese equipo, pese a la guerra que vivía el país en ese momento (finales de los 80 e inicios de los 90). Recuerdo que para pasar el puente del Río Lempa teníamos que esperar de un lado y después del otro. Pero todo eso tuvo un significado especial en nuestras vidas.

¿Cómo fue ese traspaso del Firpo al América de México?

En aquel momento fue algo que no me esperaba. Cuando fue a México aquel técnico argentino, (Hugo Luis) Lencina, me dijo que la pasara algunos de videos de mi juego, que me iba a llevar a México. Le pasé algunos. Los enseñó a varios equipos, como Atlas y UNAM y nadie los quiso. El fútbol salvadoreño no tenía credibilidad. La gente no miraba para acá. Eran buenos videos, pero la gente no creyó en México.



Luego me dijo que se iba a reunir con la gente del América y que iban a ver el video y que si les gustaba, iban a venir a El Salvador a buscarme. Me puse contento, pero no creí mucho. Pero luego de 15 días, la gente de América vino a El Salvador para mirarme. Miraron dos juegos. Uno de esos fue en Usulután, pero no jugué bien. Luego tampoco jugué bien en un juego en el Flor Blanca, pero igual me llevaron. Era complicado jugar bien en Usulután a las 12:15 del mediodía de Usulután.

¿Cómo le fue en América?

Cuando llegué la gente no confiaba mucho en mí. La gente no esperaba mucho de mí porque llegaba de El Salvador. El América tenía otras contrataciones más fuertes. En ese momento tenía a Edú, que venía del Palmeiras. Pero gracias a Dios, con la humildad y un poco de técnica que teníamos logramos superar muchas cosas. La gente quedó contenta conmigo, porque pude hacer muchos goles. Tuve el privilegio de entrar en el libro del América, ahora que fue el Centenario. Estoy dentro de los seis mejores jugadores de la historia del América. Para mí fue un privilegio jugar en el estadio Azteca con más de 100 mil personas.

¿Recuerda que en El Salvador lo apodaron el bíblico?

Fue el locutor Arnoldo Batres quien me puso ese apodo. Fue cuando volví a Firpo para la segudna vez. Yo no era cristiano. Me torne cristiano cuando fui a Costa Rica. Yo tuve un encuentro con Dios, que cambió mi vida.

Ahora que está de vuelta en el país, y si ha visto el balompié salvadoreño actual y lo compara con el de su época, ¿cree que se ha retrocedido o hay algún avance?

Ahora yo no tengo mucha referencia con relación al Firpo. ni sé quiénes son los jugadores que actualmente juegan ahí. No lo miro mucho. En Firpo que yo jugué quedó en el pasado. Yo tengo respeto por el equipo, pero no es la misma cosa, no conozco nada.



Puedo decir que en aquel momento, finales de los 90, los mejores jugadores de Panamá venían a jugar acá. Rubén Guevara, Percibal Piggot, Alfredo Poyatos, todos venían a jugar acá. Ahora, nunguno de ellos viene. Se van para Europa. Pamamá evolucionó mucho. El fútbol ha bajado en nivel general. En Brasil bajó. Antes, Brasil tenía al menos cinco jugadores extraordinarios y ahora no, solo tiene a Neymar.



Pero aparentemente el fútbol de El Salvador ha tenido un retroceso mayor que otras ligas. Si lo comparamos con Panamá, Honduras y Costa Rica, ha habido un retroceso. En El Salvador hemos ido hacia atrás en el fútbol, si queremos ser honestos.