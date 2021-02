Tomás Granitto espera respuesta del FAS

El mercado de fichajes sigue su curso. FAS es uno de los equipos que continúa renovándose de cara al Clausura 2021 y, con la llegada de Carlos "Gullit" Peña, el equipo santaneco espera sumar más piezas en los próximos días.

EL GRÁFICO confirmó que hay una oferta del equipo tigrillo por el volante salvadoreño y ex mundialista sub-20 Tomás Granitto. Ya el jugador estuvo en la agenda del equipo el torneo pasado pero el corto tiempo y el cierre del pase de fichajes le dejaron sin acuerdo.

En sus redes sociales el volante dijo que "tengo muchas ganas de ir a El Salvador, sería un orgullo estar. Mis agentes enviaron hace dos días una propuesta y estamos a la espera de respuesta". El jugador además agregó que "no quede duda que quiero ir a El Salvador".

Tengo muchas ganas de ir a El Salvador, seria un orgullo estar. Mis agentes enviaron hace 2 días una propuesta y estamos esperando respuesta. Que no quede duda que quiero ir a SV. — Tomas Granitto (@tomasgranitto) February 3, 2021

El ex mundialista sub-20 ya jugó en el fútbol salvadoreño. Lo hizo en el Apertura 2013 con el Firpo pero su relación se cortó en la recta final del campeonato por problemas personales. Desde entonces ha hecho su carrera en Estados Unidos, específicamente en la USL.

Actualmente milita en el Miami FC. "He estado hablando con el FAS. Hablé con Guillermo (Morán) sobre los detalles y todo. Quedamos de hablar en estos días para finalizar el contrato y estoy esperando que me contacten para terminar de cerrar todo", dijo el volante en diciembre pasado, acuerdo que al final no se cerró pero podría sellarse esta misma semana.