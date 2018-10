Tomás Granitto alza la mano para la selección salvadoreña

El mediocampista salvadoreño Tomás Granitto conversó con EL GRÁFICO sobre su presente y futuro futbolístico y confesó que espera una nueva oportunidad con la selección mayor.

Granitto, que ahora milita con el Miami United de la National Premier Soccer League (NPSL), resume su año deportivo como uno muy bueno, en el cual "destaqué y obtuve mucha atención". Su equipo juega en la tercera liga más importante de Estados Unidos, en donde sumó cinco goles.

"El club tuvo un gran año, llegamos lejos en la Copa US Open, en donde perdimos ante el Orlando City (de la MLS). Individualmente me fue bien, tuve mucha actividad, marqué goles y fui uno de los referentes en mi equipo. Metí goles importantes a pesar de mi posición de volante central y por eso estoy contento", expresó el jugador de 25 años.

El ex mundialista sub 20 en Turquía 2013 también se refirió a una de sus mayores aspiraciones, y no ocultó sus deseos de ser parte en una nueva convocatoria a la escuadra mayor.

"Obviamente las ganas de volver a la selección están y uno toma la decisión de buscar un buen equipo para ser llamado, ya sea para amistoso u otra competencia, y que el profe (Carlos de los Cobos) me vea", expresó el también ex jugador del Firpo.

TIENE OFERTAS

Sobre su futuro inmediato, considera que tiene el margen de tiempo para elegir el equipo que le permita mantenerse en el radar y, de esa manera, llamar la atención de los seleccionadores cuscatlecos.

"Tengo de cuatro a cinco ofertas de equipos, pero también hablo con Miami sobre la campaña del otro año, porque posiblemente se arme la NPSL Pro, que será una nueva segunda división. La mayoría de ofertas son de USL, también tengo de Canadá, en donde habrá una nueva Premier League, pero tampoco estoy apurándome", evaluó.

Granitto también tuvo palabras sobre el mal momento que vive el Firpo, en donde militó en 2014: "Lo sigo y sé que los últimos tiempos no han sido buenos. Conozco jugadores que estuvieron conmigo o que los enfrenté, es una lástima porque tuve una bonita experiencia con ellos y por lo que leo no está pasando un buen momento".