Tomás Granitto: "Siempre me he identificado como un salvadoreño más"

Tomás Granitto nació en El Salvador y vivió en el país hasta los cinco años pero nunca se olvidó de sus raíces. Está orgulloso de volver y de jugar en el que para él es el equipo más grande del fútbol salvadoreño. El volante valoró además el nuevo proyecto y la ilusión que genera en el cuadro santaneco la llegada de refuerzos de peso.



¿Cómo han sido tus primeros días en el país?



En este poco tiempo las sensaciones han sido muy buenas. Estoy con un gran grupo de jugadores, de muchachos, y me siento muy cómodo desde el primer día. Hemos trabajado bien y estoy contento por estar en un grande como FAS, no tengo duda que tenemos para pelear el campeonato.



¿Cómo se maneja la presión al estar en un equipo con tantos años sin lograr el título?



La exigencia siempre está. Entiendo que la gente quiere un campeonato y nosotros sentimos la presión pero eso lo tomo personalmente como motivación para seguir trabajando fuerte todos los días y mejorar junto a mis compañeros para estar en una misma página de confianza. Si estamos enfocados y nos exigimos como motivación, podemos salir campeones.



¿Qué te motivó para volver a jugar en el fútbol salvadoreño ocho años después de hacerlo con Firpo?



Yo tenía otras ofertas en Estados Unidos y después surgió la posibilidad de venir a un grande como FAS y me cautivó al instante. Me llamó la atención porque sentí que sería algo lindo para mi carrera y sé que la gente espera un campeonato y eso motiva. Hablando con el cuerpo técnico y su plan, terminé por tomar la decisión de venir acá.





Entiendo que antes de fichar hablaste personalmente con Jorge Rodríguez...



Cuando hablé con el profe él me contó el plan y los objetivos que tienen para el año. Es un reto interesante el que está teniendo y me dio mucha confianza, después de una conversación tomé la decisión de venir.



¿Qué ha cambiado de aquel jugador que jugó el Mundial sub-20 en 2013 y apenas se daba a conocer?



Más que nada la experiencia. Después de tener una carrera en Estados Unidos en la UCL y la MLS, ocho años es una experiencia y un gran cambio. La experiencia con la selección también me ha ayudado muchísimo y eso sobresale.



Jugar en el fútbol nacional también puede ser una vitrina para la selección...



Definitivamente. Estar en la selección es donde siempre quiero estar y donde sueño estar. Sé que si hago las cosas bien con el FAS, y si nos va bien, sé que voy a tener oportunidad con la selección. Mi enfoque es seguir trabajando con FAS.



¿Qué impresión tenés con la llegada al equipo de 'Gullit' Peña?



Ahora que lo conozco y como compañero es una gran persona. Tenemos muy buena relación y su experiencia en la cancha se nota, será un refuerzo muy bueno para el club y los compañeros.



Mucha gente probablemente no sabe por qué es que sos un jugador salvadoreño con acento argentino...



Yo nací acá en San Salvador. Viví hasta los cinco años acá y yo siempre seguí la cultura salvadoreña muy cerca en todo sentido. Siempre me he sentido como un salvadoreño, me siento como un salvadoreño más cuando juego acá y cuando lo he hecho afuera. Siempre he estado orgulloso de representar a El Salvador. Siempre me pongo la meta de vestir estos colores, que para mi son un orgullo y me siento cómodo de jugar en mi país.





¿cómo has visto el camerino de FAS?

Conocí a varios con los que he jugado en equipos y en la selección. Es un equipo muy unido y eso es bueno porque da gusto ir a trabajar todos los días. Mi relación es buena con Gullit, con Xavi, con el "Perro" (Renderos). Estamos en un buen humor y en una buena onda todos los días. Eso da gusto.



¿Qué se puede augurar de este proyecto? En mucho tiempo FAS no tenía las sensaciones positivas de ahora.



Es un proyecto lindo el que se está armando. Tomé la decisión de venir por eso y no tengo dudas que estamos para pelear el campeonato porque la gente además está ilusionada y tratamos de hacer lo posible por cumplir esa ilusión.