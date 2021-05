Tomás Granitto: "Me encantaría una final FAS-Alianza"

Uno de los refuerzos que tuvo el FAS para el Clausura 2021 es el volante salvadoreño, Tomás Granitto, quien regresó a la primera división luego de ocho años. Ahora, mucho más maduro según reconoció, está con las ganas de llevar a los tigrillos a una nueva final y su último escollo es el Santa Tecla, quienes han demostrado que no se lo pondrá fácil.

Granitto habló sobre cómo ha vivido estos meses con los santanecos del cual considera una gran experiencia, así como el aporte que quiere dar al equipo desde la zona media. No oculta que ha venido para los partidos bravos como semifinales y finales y de ser posible, disputar el duelo por el título contra los paquidermos. Evoluciona bien de su lesión y ahora espera definir el boleto en casa este domingo en el estadio Quiteño.

¿Cómo has visto el desempeño del equipo en el campeonato?

Muy bien. Creo que el equipo ha crecido a lo largo del campeonato. Estamos en un muy buen momento y me he sentido cómodo jugando acá, como un jugador importante y con un buen rendimiento. Estamos listos y preparados para la serie de semifinal.

¿Cómo ha estado el trabajo para esta serie ante el Santa Tecla?

Nos viene bien la semana larga para que el equipo tenga tiempo para trabajar, para descansar. Venimos jugando dos o tres partidos a la semana y da carga al jugador. Ahora queremos prepararnos bien, unir al equipo. Ha sido de mucha alegría y hemos trabajado bien, muy positivo y el equipo va bien para esta serie.

¿Cómo avanza su lesión?

De mi lesión vengo mejorando mucho día a día. Gracias a Dios no era una lesión grave, por eso pedí el cambio (en el juego de vuelta ante el Limeño de cuartos de final) para que la lesión no fuera más grande. Hablé con el profe Rodríguez y decíamos que hay que ser inteligentes, esta semifinal no es solo un partido, la vuelta será muy importante en casa y debemos guardarnos un partido para estar en la vuelta.

¿Te sorprendió el Santa Tecla que haya dejado en el camino al Once Deportivo?

Los dos eran buenos equipos. El Santa Tecla tiene buen plantel, le gusta jugar al fútbol, cualquiera iba a ser una serie difícil, pero lo importante ahora es esta serie ante el Santa Tecla y estar enfocados en nuestro fútbol, nuestro juego. Si hacemos eso podemos llegar a la final.

¿Es un plus cerrar la eliminatoria en casa tomando en cuenta que es en el Quiteño donde han sido más constantes?

Sí, da esa pequeña ventaja. Cerrar de local nos viene bien al equipo y nos gusta esa idea y nos sentimos cómodos jugando acá (Quiteño). Por ahora nos ha ido bien jugando de local, frente a nuestra gente. Es algo bueno cerrar acá y eso lo veremos.

La afición les ha acompañado en todos lados

Es un gran plus para los jugadores. Sabemos lo grande que es la afición y sabemos la presión que tenemos, en lo personal lo he vivido acá. He disfrutado que jugando de visitante siempre tenemos mucha gente que nos apoya, me parece algo increíble y te das cuenta de lo grande que es el FAS. Me fascina y me anima jugar ante ellos.

¿Qué te dice el aficionado?

Este torneo ha sido muy positivo con la gente. Ellos saben que hice todo lo posible para venir al FAS, era donde quería estar a pesar de tener otras opciones. Dije que quería estar acá e hice lo posible para venir para disfrutar de esto. La gente me apoya mucho, mi rendimiento viene a hablar por eso y con mucho respaldo. Estoy contento. Mi experiencia ha sido fantástica.

¿Cómo vivís tu regreso al fútbol salvadoreño luego de tener experiencias con el Firpo y selección sub-20?

Tenía ganas de volver a El Salvador y al tener la opción de estar en el FAS no lo dudé e hice todo lo posible para venir. Más que nada lo veo diferente por la experiencia que uno tiene porque antes debuté con el Firpo en liga mayor después de estar en Estados Unidos en MLS y UCL. Uno va madurando y al volver al país me han llegado síntomas muy lindos en mi paso anterior. Estoy agusto acá y me siento como un jugador con más experiencia.

De los rivales que has enfrentado ¿cuál fue el que más te complicó, cuál te llamó la atención?

Muchos equipos son difíciles, pero los partidos más lindos que viví fueron contra el Alianza. Esa rivalidad de FAS-Alianza uno lo conoce bien, sabe lo que le importa a la afición y el que ganamos en el Quiteño y el que empatamos en el Cuscatlán fueron juegos muy lindos. Por eso es que vine al FAS, para jugar ese tipo de partidos, uno siente esa rivalidad. Después sí todos los partidos son difíciles, sobre todo como visitante y eso demuestra que pueden competir en la liga salvadoreña.

¿Quisieras ver una final FAS-Alianza?

Me encantaría. Vine para jugar ese tipo de partidos. Es mi motivación de venir al FAS, sé lo importante que es para el equipo conseguir un campeonato después de tantos años, es una gran motivación para mí. Primeramente estamos enfocados en la semifinal ante el Santa Tecla pero también uno sueña con estar en una final contra quien sea, si Alianza o Firpo y será algo lindo para jugar. La rivalidad será muy grande entre estos dos equipos y uno sueña estar ahí y levantar la copa es mi motivación por la que vine al FAS. Lo tomo con tranquilidad.

Se nota ahora un plantel más relajado, tranquilo si cabe la expresión, a pesar de vivir muchos altibajos.

Sí. Una razón por la que el grupo está unido y se notan con mucha alegría los compañeros, con motivación, tranquilidad también. Sabemos lo importante que es este año y por ello queremos ser ejemplo también con los compañeros para traer esas vibras en los entrenamientos. Hay que tener esa mentalidad para lograr los objetivos.

¿Hay algún jugador del que te sientas identificado, nacional o internacional, del que tengas referencia?

Mucha gente me ha dicho que mi estilo de juego es como el de Toni Kroos (jugador del Real Madrid), me hacen chiste y me dicen Toni Kroos salvadoreño. La verdad es que me siento con muchas características similares. Lo sigo mucho, aprendo de su estilo de juego pero también tengo lo mío. Trato de aprender de eso pero aportar lo que sé jugar. Me gusta tener la pelota, cambios de frente, pases, controlar el partido, el ritmo de juego...Estas han sido conversaciones que he tenido con el entrenador sobre lo que puedo aportar al equipo.

¿Cómo se vive esa competencia en el equipo, en tu posición hay jugadores como Erivan Flores, Bryan Landaverde y Julio Amaya?

Es buenísimo. La competencia es natural, sana, siempre nos apoyamos. Hay jugadores que vienen jugando, que tienen minutos y está la posibilidad que el entrenador sabe que los jugadores están rindiendo. Creo que hemos tenido un buen campeonato y todos dan lo mejor, cada uno es diferente pero me siento contento compartiendo con ellos.

¿Cuál es el aporte del "Gullit" en el equipo?

Es un jugador con una experiencia enorme, ha jugado en grandes ligas del mundo y nos llevamos bien. En lo personal he compartido mucho con él, anécdotas de lo que hemos tenido, yo en Estados Unidos y él en México y cosas así. La experiencia que ha traído es muy importante y me ha sorprendido de la humildad del Gullit, es un gran compañero y me da gusto estar compartiendo con él todos los días. En la cancha es cómodo estar con él porque nos entendemos bien, hemos tenido un buen campeonato y hacemos todo lo posible para levantar la copa.

El tema de selección nacional está en agenda.

La selección siempre está en mi cabeza. Me encanta estar en la selección y siempre lo he dicho, es un orgullo enorme y siempre que me han llamado e ido. Mi deseo es estar en la selección. Siento que estoy haciendo un gran torneo y vengo demostrando que puedo aportar a la selección, quiero seguirlo demostrando. Ahora uno está enfocado en los partidos que uno tiene. Haciendo las cosas bien es cuando uno abre las puertas en la selección, así que estoy enfocado en eso y quiero estar en la selección.