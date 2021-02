Tomás Granitto: "La gente es creativa, me he reído con los comentarios en redes sociales"

FAS tiene ilusión. El proyecto que gira en torno al entrenador Jorge Rodríguez va viento en popa y se alista para el debut este fin de semana pero además de la llegada del mexicano Carlos 'Gullit' Peña, otra de las sensaciones ha sido la llegada del volante argentino salvadoreño Tomás Granitto, que llega luego de ocho años en el fútbol estadounidense.

De hecho, la afición en redes sociales empujó un poco su llegada con el hashtag #GranittoAlFasito, lo que al final se cumplió. Pero luego de su presentación, el revuelo que causó entre aficionados ha sido evidente por los comentarios de apoyo hacia el ex jugador del Miami FC y el jugador reconoce que no ha estado desconectado de todo lo que rodeó su llegada.

"Si me ha tomado un poco por sorpresa todo lo de las redes sociales. Es difícil no ver lo que dicen en redes sociales, estos días han sido muy lindos con toda la afición del FAS. Nos motivan y nos apoyan, tengo una buena relación con la hinchada y quiero devolverle todo eso a la gente".

Agregó que "He visto memes muy creativos. Me he estado riendo mucho con las fotos y los comentarios, de todo. La gente es muy creativa y me he reído mucho con todo", reconoce.

Entre risas manifestó que en el camerino tampoco ha pasado desapercibida su llegada. "Los compañeros no me paran de joder (risas). Todos los días están con eso pero sé que es un gran respeto y todo es en broma y nos reímos, es un gran grupo de jugadores. Es todo como una carcajada más y la pasamos bien".

Acá algunas publicaciones en donde destacan los comentarios de la afición: