Todos los resultados de la Copa El Salvador

Esta semana se disputó una fecha más de la Copa El Salvador en la que participaron los representantes de la segunda y tercer división profesional.

Los equipos de primera división no jugaron porque les tocaba su fecha de descanso, pero eso no quiere decir que no hubo buen fútbol en los 12 partidos que se efectuaron entre este martes y miércoles.

La Escuela de Fútbol de Guazapa, en el grupo E, fue el que recibió más goles en esta jornada. El Roble le sacó un triunfo por 5-1 en su estadio y con su afición al equipo de tercera división.

El Once Lobos, que sigue en la lucha de la competencia, sorprendió de local al Juventud Cara Sucia, derrotándolo con un marcador de 4-0.

TODOS LOS RESULTADOS

GRUPO A

ADM Leones 1-1 Espartano

GRUPO B

Once Municipal 4-0 UDET

GRUPO C

Once Lobos 4-0 Juventud Cara Sucia

GRUPO D

Atletico Comalapa 3-1 Municipal Ilopaneco

GRUPO E

El Roble 5-1 Escuela de Fútbol de Guazapa

GRUPO F

Audaz 2-0 Nejapa

GRUPO G

Vendaval 2-2 Sensuntepeque

GRUPO H

Firpo (de segunda) 3-1 Los Andes

GRUPO I

La Asunción 1-4 Chagüite

GRUPO J

Jocoro 3-0 UDET

GRUPO K

Aspirantes 2-1 Real San Esteban

GRUPO L

topilzín 4-0 California