Todos esperan el tropiezo del Manchester City

LONDRES, INGLATERRA. El Manchester City, líder de la Premier League, confía en mantener su buen momento actual y sumar un nuevo triunfo, esta vez a costa del modesto Burnley, que lo mantenga una semana más en lo más alto de la tabla, al tiempo que el Chelsea espera superar su minicrisis a costa de sus vecinos del Watford.Los hombres de Pep Guardiola, intratables en el campeonato doméstico (22 puntos de 24 posibles) y en la Liga de Campeones (9 de 9), llegan al partido con los "Clarets" después de golear al Stoke (7-2) y superar al Nápoles (2-1) y con la moral por las nubes tras enlazar 10 triunfos consecutivos.En sus tres últimos partidos, el técnico español no ha tocado el once, pero todo apunta a que este sábado hará rotaciones después de la que ha sido una semana cargada.Sergio Agüero, totalmente recuperado de su rotura de costilla, podría regresar a la titularidad tras haber sido suplente y no disponer de minutos ante Stoke y Nápoles. Las dos únicas ausencias conocidas en los de Manchester son los lesionados Vincent Kompany y Benjamin Mendy.Por su parte, el sorprendente Burnley, que contra todo pronóstico se llevó la victoria contra el Chelsea en Stamford Bridge (2-3) y ante el Everton en Goodison Park (0-1) y arañó sendos empates a domicilio contra Tottenham (1-1) y Liverpool (1-1), llega al Etihad Stadium sin su guardameta titular, el lesionado Tom Heaton, ni el delantero irlandés Jonathan Walters.Además, en la jornada novena, el Chelsea recibe en Londres a sus vecinos del Watford con la firme intención de volver a ganar después de tres partidos sin hacerlo: derrotas a manos de City (0-1) y Crystal Palace (2-1) y empate con el Roma (3-3).Esta es toda la programación:5:30 am Chelsea - Watford8:00 am Huddersfield - Manchester United8:00 am Manchester City - Burnley8:00 am Newcastle - Burnley8:00 am Stoke City - Bournemouth8:00 am Swansea - Leicester10:30 am Southampton - West Bromwich6:30 am Everton - Arsenal9:00 am Tottenham - Liverpool