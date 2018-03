Todo normal: el Real Madrid sigue líder en España

#LaLiga | Así sale el Real Madrid contra el Villarreal. El partido inicia a la 1:45 p.m. pic.twitter.com/62vej9HyIG — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 26 de febrero de 2017

El Real Madrid cierra la jornada 24 de la Liga española en el estadio de La Cerámica, enfrentando a un Villarreal que está en puestos de Europa League.Los merengues tienen que ganar si quieren recuperar el liderato que esta mañana consiguió el Barcelona, con su victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid.El partido empezó un poco flojo para el Real Madrid. Casemiro tiene mucho trabajo como único contención en la media y eso lo aprovechó el Villarreal en los primeros minutos para conducir más la pelota.Sin embargo, el Real Madrid tenía mucha proyección ofensiva cuando recurría a los laterales y al minuto 24 fue Marcelo el primero en generar una jugada de peligro. El brasileño tiró un centro al área chica, donde se levantó Karim Benzema para cabecear; lo logró el francés, pero el portero Asenjo sacó el testarazo con una mano.En la acción quedó lesionado el portero del Villarreal (el menos goleado en lo que va de la Liga) y aunque intentó seguir en el partido, unos minutos después tuvo que pedir el cambio.Aún con ese cambio el Real Madrid no encontró la fórmula para batir la defensa del submarino amarillo y el primer tiempo se fue con un 0-0 que no sirve al equipo merengue.En la segunda parte el partido empezó igual de parejo. La primera de peligro la provocó el cuadro merengue, pero la desperdició Benzema.Modric y Bale se unieron para dar una gran asistencia al francés, pero el delantero demostró que no atraviesa su mejor estado de forma y sacó un disparo muy suave, a las manos del portero Andrés Fernández.Perdonar le salió caro al equipo blanco, porque en la siguiente jugada, al 49', el Villarreal abrió el marcador. Hubo un centro pasado en el que Castillejo bajó el balón para Trigueros y este alcanzó a rematar dentro del área antes de que Casemiro llegara.No pasó mucho para que el Villarreal encontrara el segundo. Bruno aprovechó la debilidad del mediocampo merengue y filtró por el centro un pase para Bakambu, que con mucho señorío de dio un autopase, dejó a Sergio Ramos y liquidó a Keylor Navas para el 2-0, al 55'.Parecía que el partido pintaba para catástrofe merengue, pero poco a poco llegaron las sorpresas.La primera fue el 2-1, que llegó al 64'. Dani Carvajal envió un centro medido al área que bañó a varios defensores amarillos, pero llegó justo a la frente de Bale, quien puso el descuento.Y al 71' ccomenzó el empate, con una dudosa jugada en la que el árbitro Gil Manzano decretó penal. La jugada fue confusa porque Bruno parece tocar la pelota con la mano tras el despeje de un compañero, hecho que fue meramente accidental. El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, reclamó de manera airada y se ganó una expulsión, lo que provocó que se perdieran algunos minutos entre tanto reclamo.Fue hasta el 74' cuando Cristiano Ronaldo se paró frente a la pelota e hizo efectivo el penal para poner las cosas 2-2.Pero faltaba un gol más. El Villarreal perdió una pelota en el mediocampo y el Real Madrid empezó una contra endemoniada, que terminó en un precioso centro de Marcelo desde la izquierda y un cabezazo de Morata al 83'. Fue el 3-2 que sentenció el partido.Sobre el final del partido el Villarreal también pidió un penal por una mano de Marcelo en el área madridista, pero esta vez el árbitro si consideró que no fue intencional.