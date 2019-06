"Todo mundo hacía maletas para ir a Filadelfia"

Si la selección accedía a fase de cuartos de final, instancia que nunca ha superado en Copa Oro, debía ir a Filadelfia para jugar ante Panamá este domingo.

Pero cayó 4-0 ante Honduras en el cierre de grupo y se quedó en el camino en el torneo regional. Tuvo que volver a casa. A su regreso, el seleccionado nacional, David Rugamas, recibió una oferta para jugar en el Chiangmai, de Tailandia.

No lo dudó y se deberá poner la camisa de ese club tras terminar contrato con FAS. Antes de él, se fueron al balompié tailandés Nelson Bonilla e Irvin Herrera, delanteros. Rugamas tiene claro que fue Bonilla el que abrió las puertas en esa liga.

¿Cómo se produjo esta oportunidad para ir a jugar aTailandia, al Chiangrai United?

Eso sucedió de repente. Desde antes estaba la posibilidad, pero no había pasado algo así en concreto. Fue hasta después de que la Copa Oro terminó. Se abrió el mercado de fichajes en Tailandia y me llegó la notificación de que un equipo estaba ineteresado.

Será el tercer salvadoreño en Tailandia en los últimos dos años. ¿Cree que ha influido lo que ha hecho Nelson Bonilla, quien ahora juega ahí en el Bangkok United?

Obviamente que ha inlfuido lo que Bonilla ha hecho. Eso no se puede negar. Ya fue Irving Herrera y ahora me toca a mí y obviamente tenemos que hacer un buen trabajo para que sigan creyendo y dar oportunidades a otros. Ya Bonilla demostró que se puede , que no es cosa del otro mundo. Voy con la fe de que me va a ir bien, de que voy a hacer un buen torneo.

¿Ya habló con Bonilla para tener una idea de lo que le espera en la liga tailandesa?

Sí. Con Bonilla nos comunicamos de vez en cuando. Ahora que estuvimos en Copa Oro estuvimos hablando sobre ese tema. Él conoce bien esa liga, no hay problema con eso.

Esta oportunidad le llega a usted en un momento de maduración en su carrera...

Pienso que sí. Todo sucede en el momento en que debe suceder. Yo ahora estuve libre. Fuie con la selección y ahora sale esta oportunidad, hay que aprovecharla .



¿Influye lo económico en su caso para optar por jugar en Tailandia?

Sí. Obviamente que es una liga que paga muy bien. No se puede negar . Es algo que motiva, pero lógicamente hay que rendir. No es solo por ir a pasear.



No es primera vez que jugará fuera del país. Antes estuvo en Iraq. ¿Eso le da pie para saber de que se trata esto?

Es la segunda vez que salgo. Todo ayuda. Ya más o menos sé qué es estar afuera. Hay que acumular minutos y como delantero debe ir a marcar goles. Estar afuera no garantiza estar en la selección. Hay que rendir.

¿Con FAS ya no había condiciones para seguir?

Con FAS se llegó a un buen acuerdo. Yo terminé contrato. Es algo normal que sucede. Mi relación con FAS está bien, yo salí sin ningún problema. De igual forma, en FAS me desearon un buen viaje, lo mejor.

Hablemos de la selección mayor. ¿Cómo puede calificarse el trabajo de la Azul en la última Copa Oro?

Es un tema complicado de tratar. Son cosas que sucedieron, que nadie quería, mucho menos nosotros como jugadores, pero para mí está de más. No hay que revolverlo.

Pero hasta el primer tiempo del juego contra Honduras, el equipo naiconal estaba logrado el objetivo. ¿Por que cayó en el segundo tiempo para recibir un 4-0 ante Honduras?

Sabiamos que las opciones de pasar eran mucho más altas, que las quedarnos. Lo que pasó fue algo difícil de digerir. Todo mundo estaba haciendo maletas para ir a Filadelfia (juego de cuartos de final) pero hay que aprender de estas cosas, que como jugador no quisiera volverlas a vivir con la selección, pero el aprendizaja es así. Ahora hay que tratar de digerirla.