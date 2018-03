Todo lo que tenés que saber del arranque del Apertura 2017

La jornada inaugural es una vitrina para que los 12 contendientes al título demuestren sus credenciales futbolísticas, pero también es una oportunidad para conocer mejor este torneo Apertura 2017.Por eso te presentamos lo que debés saber de cara a este nuevo campeonato, en el que el Santa Tecla FC buscará lograr una nueva corona en sus vitrinas.El actual monarca es el Santa Tecla, que lleva dos copas seguidas en su haber, pero quiere un tricampeonato que solo tres clubes han logrado: Atlético Marte (en la década de los años 50), el Firpo (a inicios de los años 90) y el Metapán (entre 2013 y 2014).Los tecleños vienen de vencer en dos finales seguidas al Alianza, que es uno de sus principales rivales a batir, junto al reforzado Águila.El juego inaugural será este sábado, a las 5:00 de la tarde. Y como es tradición, el torneo tiene su arranque en la casa del campeón vigente, de forma que el Santa Tecla-FAS, en Las Delicias, será el que dé inicio oficial al campeonato.Este torneo tiene una particularidad pocas veces vista en la historia reciente: los dos benjamines del Apertura 2017 son primerizos en la categoría de privilegio.El Audaz subió a liga mayor tras ganar al Independiente FC en la finalísima de segunda división, y de paso se convirtió en el primer club de San Vicente que logra el ascenso deportivo.Por su lado, el AD Chalatenango compró la plaza del desaparecido CD Chalatenango y se quedó con la mayoría de sus jugadores.El Alianza es el equipo más perjudicado por las sanciones de la primera división hacia dos jugadores suyos por indisciplina tras la final del Clausura 2017.Rodolfo Zelaya podrá jugar hasta la fecha cuatro, mientras que el zaguero Darío Ferreira estará disponible hasta la jornada siete.El Firpo, curiosamente, tiene sancionado a su preparador de porteros, Gonzalo Muñoz, por dos juegos, tras un incidente en que se reclamó una acción a los réferis en uno de los partidos de cuartos de final, ante el Isidro Metapán.La Comisión de Árbitros de la Primera División designó a Iván Barton como el silbante en el Santa Tecla-FAS, mientras que Joel Aguilar Chicas será el encargado del Águila-Sonsonate y Germán Martínez dirigirá el Metapán-Pasaquina (juegos del sábado).El domingo, Marlon Mejía pitará el Audaz-Firpo, mientras que Edgar Ramírez impartirá justicia en el Limeño-AD Chalatenango. Jaime Herrera será, por su lado, el réferi del Alianza-Dragón.Dos equipos no jugarán en su casa en esta fecha inicial. Por un lado, el Águila tiene una sanción de un encuentro por los incidentes del juego de vuelta de semifinales contra el Santa Tecla, por lo que no puede utilizar el Juan Francisco Barraza. Debido a ese castigo, movieron su juego al Cuscatlán.Mientras que el Audaz optó por mejorar camerinos y engramillado del estadio Vicentino (donde hace de anfitrión el Independiente FC) y no hizo esos trabajos en La Coyotera, su verdadera casa.Por último, si tenés pensado ir al estadio o ver los partidos por televisión, tenés que ver la programación aquí: HORARIOS Y PRECIOS DE LA JORNADA 1 EN EL APERTURA 2017