Todo listo para la jornada 4 del Clausura 2022

La liga mayor no se detiene, y este fin de semana se jugarán los partidos correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2022.



Salvo el juego entre el actual campeón, el Alianza, y el FAS (partido reprogramado para el 16 de febrero en el estadio Cuscatlán), el resto de encuentros se desarrollarán con normalidad.



La jornada comenzará en la capital, cuando el Atlético Marte reciba en el Cuscatlán al Once Deportivo a las 3:00 de la tarde. Ambas escuadras llegan invictas a este partido, y suman cinco puntos cada una, solo que los ahuachapanecos se ubican en cuarto lugar, mientras que los bombarderos en quinto, debido a la diferencia de goles.



En la noche, se disputarán tres encuentros. A las 7:00 PM, el co-líder Isidro Metapán jugará en el Jorge Suárez Landaverde al subcampeón nacional, el Platense. Los gallos apenas han sumado un punto en el campeonato, y quieren sumar su primera victoria para abandonar la parte baja de la tabla; no obstante, los jaguares no solo quieren ampliar su racha sin perder, sino que necesitan seguir alejándose de la zona del descenso en la tabla acumulada.



A la misma hora pero en el Gregorio Martínez, el Chalatenango se medirá al Firpo. El cuadro norteño no ha tenido un buen inicio del torneo, solamente ha sacado un empate en casa, luego cayó ante el Metapán y el Alianza de visita; mientras que el Firpo ha lidiado con la baja de múltiples jugadores por lesión u otros problemas de salud, además de no contar con su capitán, Eduardo Vigil, quien está convocado con la selección nacional.



En el último encuentro de la noche, el Santa Tecla recibirá en Las Delicias al Jocoro. El cuadro colinero viene de perder por goleada ante el Águila de visita, y no contará con Marlon Cornejo por sanción; por otro lado, los fogoneros no han perdido en todo el torneo, a pesar de haberse enfrentado al Águila, Alianza y FAS en jornadas consecutivas, sumando quinto puntos y ubicándose en el tercer puesto.



El domingo, la jornada finalizará con el duelo entre el Municipal Limeño y Águila en el Ramón Flores Berríos a las 3:00 PM. Los migueleños quieren mantenerse en el liderato, mientras que los cucheros buscarán sumar para salir del último lugar de la tabla acumulada.



“Yo creo que va a ser un partido bastante difícil, el Limeño va a querer salir de los puestos de descenso, nosotros queremos el liderato. Va a ser un partido de ida y vuelta, tienen muy buenos jugadores, esperamos nosotros sacar un resultado positivo que nos mantenga contentos y seguir sumando”, comentó el atacante del Águila, Edgar Medrano.



En este partido, el delantero Nicolás Muñoz podrá igualar e, incluso, romper el récord de goles a nivel centroamericano que ostenta el guatemalteco Juan Carlos Plata, u lo puede lograr ante su ex equipo.



"Jugamos en Santa Rosa el domingo (ante Águila) pero la tengo clara y me gustaría celebrarlo, es un momento histórico y me gustaría celebrarlo, sin faltarle el respeto a la afición del Águila, pero si por los directivos que se han manejado mal conmigo", expresó “Nicogol”.