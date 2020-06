Gerson Mayén será, de cara al Apertura 2020, uno de los fichaje más sonados en el balompié nacional. A sus 31 años de edad, el volante le dio el sí a la dirigencia de Águila y se tendrá que poner la camisa naranja y negro para el nuevo certamen.

Sin haber concluido el Clausura 2020 en Guatemala, por el brote de coronavirus a escala mundial, el cuscatleco tuvo que salir de Cobán Imperial, de Guatemala, luego de que no aceptara una reducción de salario. Comenzó así las pláticas con la directiva emplumada para jugar para un tercer equipo en el país. Pero el regreso de Mayén también lleva en el fondo la idea de que el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, lo pueda ver de cerca y lo considere para un regreso a la Azul. Cree que aún tiene fútbol que puede aportar al combinado mayor.

¿Cómo se ve en esta tercera incursión con un equipo en la liga de El Salvador?

Contento por una nueva oportunidad dentro del fútbol nacional y lo mejor de todo esto es que estoy yendo a un equipo grande, que siempre busca cosas grandes. Primero estuve en FAS, Santa Tecla y ahora Águila, que creo que es un buen reto para mí en mi carrera futbolística, ya que llego a un equipo grande, pero en mi caso con más experiencia. Ahora con mayor experiencia espero aportar mi parte y apoyar a los jóvenes del equipo.

Tiene 31 años de edad ahora ¿En qué momento futbolístico se podría decir que se encuentra ahora?

Creo que puedo dar más, obviamente de lo que estoy dando. Físicamente, me siento súper bien. Creo que lo he mencionado antes, ahora es cuando mejor me siento desde, los últimos tres años. Tampoco puedo perder esa forma física en este tiempo. Ahora me estoy cuidando en esa parte. Creo que todavía tengo unos cuatro o cinco años más para dar y luego retirarme. Creo que puedo aportar mi experiencia a Águila y puedo dejar una buena marca en Águila.

En equipos como Águila solo se piensa en el título. ¿Lo tiene claro?

Pues sí. Siempre los equipos grandes siempre intentan reforzarse de la mejor manera, para levantar otra copa

¿Qué conoce, a priori, del nuevo técnico de Águila de Hugo Coria?

Sé que antes ya fue campeón con Águila como entrenador. Eso habla bien de él. Esperemos estar pronto a las órdenes del profesor

¿Solo Águila le hizo oferta para volver al fútbol salvadoreño?

Sí, algo en concreto, solo Águila. Me habían llamado dos equipos, pero yo ya estaba negociando con Águila y les dije que ya me había comprometido con Águila y que muchas gracias por estar atentos a mi trabajo. En un futuro capaz podemos arreglar algo.

¿Fue fácil llegar a un acuerdo con Águila?

Pues, la verdad, sí. No fue difícil. Águila es una buena opción para mí.

En 2012 estuvo cerca de ponerse la camisa de Águila, pero se terminó quedando con la de FAS ¿Por qué no pudo ser con Águila en ese momento?

Pues, esa vez , para comenzar, yo quería un año de contrato y cuando me mandaron el contrato para Estados Unidos decía que era para un año, pero cuando yo llegué a San Miguel decía para dos años. Por esa razón es que no firmé en Águila en ese momento.

¿En ese momento, en 2012, solo quería contrato para un año?

Sí. Por eso es que me fui a FAS en ese tiempo

¿No le gustan contratos muy largos?

Pues yo creo que un año es lo mejor para un jugador. Pero si se busca estabilidad, puede ser por más de un año. Primero Dios que no vaya bien en Águila ahora y luego tratar de firmar por un año más.

¿Le quedó alguna deuda por saldar en el fútbol de Guatemala, con Cobán Imperial, luego de que en la jornada 12 se suspendiera el último torneo en ese país, debido al brote de coronavirus a escala mundial?

Sí. Si no me equivoco, solo se pudieron disputar 12 jornadas. Faltaba la segunda vuelta y se vino todo esto de la pandemia. Uno hubiera querido asistir más y lastimosamente no se pudo. Pero me voy de Cobán con la cabeza en alto. Desde ya mi mentalidad es en El Salvador. Creo que yo venía haciendo bien las cosas, pero lastimosamente no se trata de lo personal, sino de lo grupal. Anoté en el último juego que disputamos cuando el técnico (Rafael Díaz) estaba debutando con nosotros. Pero ahora estoy contento por volver a El Salvador.

¿Cree que volver a jugar en El Salvador lo acerca al ojo del seleccionador nacional, Carlos de los Cobos?

Pues, yo creo que sí, porque a lo mejor, el profesor no miraba el fútbol chapín. Pero si uno hace bien las cosas , no importa en dónde esté. Yo siempre estoy dispuesto a ir si se me llama a la selección.