Todavía no les pagan a ex jugadores del CD Chalatenango

Los exjugadores del desaparecido CD Chalatenango que demandaron al club norteño por incumplimiento de pagos aún no reciben los abonos que saldrían de la venta de la categoría al AD Chalatenango, pese a que los fondos de la transacción ya fueron depositados en la tesorería de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).Bladimir Díaz, uno de los jugadores demandantes, explicó que el atraso se debe a que tanto Hugo Carrillo, vicepresidente del comité ejecutivo de la FESFUT, como Jorge Rajo, presidente del mismo organismo, son los encargados de autorizar los depósitos, pero ambos se encuentran acompañando a la selección mayor en Copa Oro.“Todavía no hemos recibido pago, pero es por lo mismo que los dirigentes están con la selección en Estados Unidos. Cuando regrese la selección, se nos va a hacer el pago. No hay otro inconveniente para que se nos pague”, aseguró el atacante colombiano.Díaz incluso bromeó con su deseo de que la selección salvadoreña quede eliminada este miércoles, para que finalmente puedan recibir el dinero que les prometieron.La información fue corroborada por Carlos Angulo, otro de los jugadores litigantes, quien también mencionó que el principal impedimento para que se salde la deuda es que ambos federativos no se encuentran el país.“El deposito ya lo hicieron. Lo que se está esperando son las firmas del presidente de la Federación (Rajo) o algo así. No porque el depósito está desde la semana pasada”, expresó el zaguero colombiano.Luis Pérez Guerrero, secretario general de la FESFUT, explicó que para realizar el depóstivo a los jugadofes a través de cheques se necesitan al menos dos firmas autorizadas.“Pudiésemos elaborar los cheques, pero nos faltaría una firma, la del presidente o la de Carrillo (vicepresidente), porque ya tenemos una, solo son dos firmantes. De dos firmas, hay tres autorizados: el presidente (Rajo), Hugo Carrillo y Víctor Zenón. Solo Zenón está aquí, pero no están los otros dos. Tendríamos que espera que vengan para solventar esto”, aseguró Pérez.El secretario de la FESFUT aseguró que además hay otro inconveniente para agilizar el proceso de pago y está relacionado a que los abogados representantes de los jugadores aún no han presentado un documento que certifique la parte que a cada jugador le corresponde. Esto, pese a que se comprometieron a hacerlo cuanto antes, tras alcanzar un acuerdo.“Para poner un caso: al abogado que más jugadores representa se le pidió que presentara una nota, certificación o acta notarial, o lo que sea, en donde cada jugador le firme que está de acuerdo con la parte que se le dará. No puede ser solo una nómina. Eso no lo han presentado y ese es uno de los mayores impedimentos para cancelar”, detalló Pérez.El depósito de la compra de la categoría del CD Chalatenango se realizó hace tres días en la FESFUT, por el presidente del AD Chalatenango, Rigoberto Mejía. Los fondos servirían para cubrir una parte de la deuda dejada por el extinto club chalateco.El monto total del impago asciende a los 150 mil dólares, pero los jugadores afectados aceptaron recibir una parte de lo adeudado para dar por cerrada la situación.