“Todavía no hemos logrado nada”

De nada servirá haber clasificado líder e invicto tras la fase regular de clasificación del Apertura 2017 el título no llega a las vitrinas, esta fue la conclusión principal de Jorge Rodríguez, técnico del Alianza, tras la goleada que le impusieron ayer al Águila.

El estratega fue claro en señalar que la marca invicta no pesa a la hora de enfrentar la postemporada, “contento por lo hecho en este torneo y por todo el campeonato, pero para darle valor ya vienen los cuartos y el equipo debe ser estar a la altura”.

Los albos sumaron 25 puntos en la primera vuelta y en la segunda cumplieron la misma dosis, además, fueron la zona ofensiva más productiva, “fuimos un equipo regular, pero para nosotros eso no servirá si no clasificamos (a la final), vamos a una etapa decisiva. Siempre sirve ganar a une quipo grande como el Águila y solvente es importante, pero debemos de mantener los pies sobre la tierra, el formato (de competencia) no nos da nada, no hemos ganada y debemos enfrentar al Pasaquina. Que esto nos dé confianza, especialmente a la afición, de allí, cuerpo técnico y jugadores a demostrar que esto no ha sido casualidad.”

“Tenemos que seguir trabajando porque no hemos culminado nada, seguiremos trabajando duro. Lo triste del fútbol es que de los cuartos hacia allá no sirve lo hecho por el equipo en toda la temporada, pero debemos estar tranquilos, consientes que vamos a una serie directa, ele quipo tiene que salir triunfador”, añadió.

Con el triunfo de ayer, los albos superaron su mejor registro invicto: 1964-65 y 1965-66, en donde firmaron 11 triunfos y 10 empates, el Apertura 2017 lo cerraron con 14 triunfos y 8 empates, “no hemos logrado nada pero vamos en el camino, debemos de pensar en los cuartos y enfrentar al Pasaquina”, sentenció Rodríguez.