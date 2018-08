Timothy Weah, la nueva sensación del PSG

Great way to start the season with a 3-0 win vs Caen happy to also get my first ligue 1 goal.................... Une excellente façon de commencer la saison avec une victoire de 3-0 contre Caen, heureux d’avoir aussi mon premier but en ligue 1??????????????????????????We must continue ......??????

