Tigana: "Platense no tiene nada que perder, tenemos que estar preparados"

Alianza no tiene espacios para relajarse. Necesita reafirmar la fortaleza de su proyecto con una contundente victoria que le permita alzar la corona 16 para sus vitrinas pero Platense es ahora el obstáculo a este anhelo porque llega con las mismas posibilidades.

Si en el Platense aseguran que al no tener nada que perder saldrán a proponer y a buscar la corona del Apertura 2021 y entrar a la historia por lograrlo tras ascender a primera.

Milton Meléndez declaró que estuvo revisando los partidos de Platense para no ser sorprendidos en el Cuscatlán. "He visto los videos porque no tuve la oportunidad de ver todos los juegos de ellos pero tampoco vamos a desnudar qué es Platense, solo lo vi para analizar lo que tenemos que hacer el domingo".

"Ellos no tienen nada que perder. Tienen mucho que ganar y nosotros tenemos que estar preparados para eso porque la presión puede ser para nosotros", consideró también el técnico salvadoreño.

El técnico mencionó que "en el equipo no manejamos favoritismo. La presión nos lo dice pero enfrente tenemos a un equipo que hizo bien las cosas durante todo el torneo y no queremos que haya sorpresas en la final, no nos podemos confiar".

Han sido años de éxitos y ya diez finales consecutivas para Alianza. Tigana mencionó que el equipo ha hecho bien las cosas no solo en lo futbolístico sino también en lo administrativo.

"A nivel dirigencial ha sido exitoso porque se han hecho bien las cosas. Este es un equipo histórico que siempre tiene que estar peleando por el campeonato", concluyó.

Parte del éxito en este torneo además recae en las piezas clave que se incorporaron al plantel. "Los jugadores que vinieron sumaron, Duvier, por ejemplo, tiene trayectoria y calidad; lo demostró y alzó el título de campeón goleador y así como él también lo demás".