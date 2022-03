Tigana: "No me voy por los resultados"

El entrenador Milton Meléndez dejará el cargo en el Alianza al finalizar este Clausura 2022 y regresará a su antiguo puesto de director deportivo.

"El Tigana" argumentó que su decisión ya estaba tomada y lo informó a la directiva para comenzar la búsqueda de su relevo.

Meléndez fue enfático en que no se trata de los resultados del presente certamen en el que marchan en la tercera posición de la tabla, a tres puntos de los líderes, sino algo que tenía pensado realizar. Aseguró que es momento de dar el paso al costado y ayudar desde otra trinchera.

"Cuando tomé el cargo (Apertura 2020), al equipo no se le daban los resultados y requería de ideas frescas, así llegué aquí y ahora es lo mismo. No olvidamos que el objetivo es quedar campeones. Yo sigo igual, no podíamos traer a alguien sino planificando el próximo torneo en cuanto a los refuerzos y el técnico que pueda venir", indicó el entrenador albo.

"Las cosas se han dado así. Estoy muy contento por el apoyo que me han dado y sé que seguirá así. Me lo han demostrado. No me voy por los resultados. Estoy de acuerdo que el equipo no ha jugado bien, pero por muchas circunstancias desde el inicio del campeonato. No quiero entrar en las polémicas de decir que somos el equipo de las excusas", agregó.

Meléndez también saca pecho de su rendimiento con el equipo tanto en su etapa como jugador y ahora de entrenador. También ha desarrollado anteriormente ese papel de director deportivo con el fin de tener las mejores piezas en el plantel.

"Tengo once coronas ganadas de las 16 del equipo. Queremos pelear en este torneo por una más y vamos a seguir luchando. Es algo que ya había tomado como de decisión. Me voy contento pero seguiremos aquí", externó.

Acerca de lo que se viene, Meléndez y la directiva comenzarán desde hoy a ponerse en contacto con los nuevos prospectos para suplirlo. Aseguró que hay tres nombres en la lista, todos extranjeros y que esperan llegar a un arreglo a más tardar en mayo para encarar la próxima temporada.

"Tenemos tres entrenadores en la lista. Sé que el próximo torneo empezará rápido pero lo importante es que sigo con el equipo y vamos a compartir la información. Si se llega a un acuerdo antes que el torneo termine, haremos videollamadas para que no venga a cero, sino con ideas de lo que es Alianza", apuntó.