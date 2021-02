Tigana Meléndez y su doble logro en Alianza

El técnico Milton Antonio "Tigana" Meléndez alcanzó el pasado domingo 31 de enero ante Águila coronarse campeón de liga por primera vez en su historia como entrenador y de paso se unió a la lista de técnicos nacionales como extranjeros que lograron ser campeón de liga como jugador activo.

Alianza derrotó con contundencia al Águila por 3-0 en la final del torneo Apertura 2020 y con ello alcanzó su corona nacional número 15 en los 65 años que tienen realmente de militar los albos en el fútbol salvadoreño.

Esa gesta alcanzada por los paquidermos le permitió a "Tigana" Meléndez unirse al selecto grupo de siete técnicos salvadoreños y seis extranjeros que conforman el listado de ex jugadores campeones de liga que lograron serlo también como entrenador.

"Les he dicho a los muchachos, son ellos lo que juegan, yo no tenía ninguna revancha contra nadie como se dijo antes del partido de la final ante el Águila, ellos son los artífices de este campeonato, yo tuve este momento y gané cinco coronas como jugador y puedo decir que los gane porque participe como jugador, aquí no participé como jugador, cada quien hace lo suyo y todo esto ha sido de los jugadores", destacó Meléndez al final del partido donde celebraban la corona 15 de los albos.

Sobre el hecho de engrosar ese listado histórico de ex jugadores campeones como jugador activo y como entrenador, "Tigana" Meléndez afirmó que "eso me agrada mucho, deseaba ingresar allí, era lo que me faltaba en mi carrera, me siento contento, halagado, honrado de ser parte de esta institución donde he ganado cinco títulos como jugador, como director deportivo y ahora como técnico, creo que esto para mí es muy importante", aseveró.

Meléndez logró también entrar en la lista de ex jugadores que lograron el título de campeón con el mismo equipo tanto como jugador y como técnico, lista que lo completan los migueleños Jorge "Choco" Méndez y Miguel "Piquito" Herrara en los dos primeros títulos nacionales de Dragón entre 1950 y 1953, el triplete de Conrado Miranda con Atlético Marte entre 1955 y 1957, los argentinos Raúl Miralles con FAS (1962) y Juan Quartarone con Juventud Olímpica en 1973, el mundialista brasileño Zózimo con Águila en la temporada 1967-68, los dos títulos de Juan Francisco Barraza con Águila en 1972 y 1983, el chileno Ricardo Sepúlveda con Alianza en la temporada 1986-87, de los uruguayos Gustavo Faral (1993-94) y Rubén Alonso en dos ocasiones (Apertura 1998 y Apertura 2015) y de Víctor Coreas con Águila en el Clausura 2012, último técnico nacional que lo había logrado en ese rubro.

Hay que resaltar que las conquistas de campeón nacional como técnico tanto de Méndez y Herrera en Dragón, Miranda con Atlético Marte, Miralles con FAS, Zózimo en Águila y Quartarone en Juventud Olímpica lo hicieron en dichos campeonatos como jugadores activos en sus respectivos equipos.

A continuación, todos los técnicos campeones que lograron títulos de liga como jugador activo, tanto en el mismo equipo como en otro de liga mayor.

TORNEO EQUIPO JUGADOR PAÍS FUNCIÓN

1950-51 Dragón Jorge Méndez El Salvador JUG/DT

1952-53 Dragón Miguel Herrera El Salvador JUG/DT

1955 Atl. Marte Conrado Miranda El Salvador JUG/DT

1955-56 Atl. Marte Conrado Miranda El Salvador JUG/DT

1956-57 Atl. Marte Conrado Miranda El Salvador JUG/DT

1959 Águila Conrado Miranda El Salvador

1962 FAS Raúl Miralles Argentina JUG/DT

1967-68 Águila Zózimo Brasil JUG/DT

1972 Águila Juan Fco. Barraza El Salvador

1973 Juv. Olímpica Juan Quartarone Argentina JUG/DT

1974-75 Platense Juan Quartarone Argentina

1975-76 Águila Conrado Miranda El Salvador

1976-77 Águila Conrado Miranda El Salvador

1979-80 Santiagueño Raúl Miralles Argentina

1981 FAS Juan Fco. Barraza El Salvador

1983 Águila Juan Fco. Barraza El Salvador

1984 FAS Juan Quartarone Argentina

1986-87 Alianza Ricardo Sepúlveda Chile

1993-94 Alianza Gustavo Faral Uruguay

APE1998 Alianza Rubén Alonso Uruguay

CLA2003 San Salvador Rubén Alonso Uruguay

CLA2012 Águila Víctor Coreas El Salvador

APE2013 I. Metapán Jorge Rodríguez El Salvador

CLA2014 I. Metapán Jorge Rodríguez El Salvador

APE2014 I. Metapán Jorge Rodríguez El Salvador

APE2015 Alianza Rubén Alonso Uruguay

APE2017 Alianza Jorge Rodríguez El Salvador

CLA2018 Alianza Jorge Rodríguez El Salvador

APE2020 Alianza Milton Meléndez El Salvador