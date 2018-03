“Tigana” Meléndez, el hombre de los siete títulos con Alianza

Milton "el Tigana" Meléndez vivió de manera muy especial un nuevo título del Alianza. Lo hizo en el cargo de director deportivo, puesto que le permite ser un enlace entre los jugadores y la directiva.

Desde su llegada, en 2015, el equipo albo ha estado arriba en la clasificación, ha disputado instancias finales y ha obtenido dos copas de campeón. Sueña con que el Alianza mantenga su invicto también en el Clausura 2018 y con el inicio de una dinastia.

¿Qué balance hace del Apertura 2017 que hizo Alianza?

Me parece todo positivo, porque desde el inicio del campeonato nos trazamos hacer este trabajo, llegar a la final. Desde un inicio tuvimos esa visión de formar un equipo que fuera competitivo a escala internacional y nacional. Se logró y estoy muy contento. Llegamos a la gran final y nos coronamos.

Desde que usted llegó al cargo de director deportivo, el equipo ha ido en ascenso. ¿A qué se debe? ¿Una persona en su cargo es lo que faltaba?

Recuerdo que en el primer torneo que estuve nos fuimos a un partido extra con FAS para buscar la clasificación. En el siguiente torneo fuimos campeones y de ahí para acá han sido tres finales contra Santa Tecla. Muy contento por el trabajo que se ha realizado en Alianza. Lo que ha hecho el equipo hasta ahora no está para desarmarlo. Hay que darle continuidad, pero nos tenemos que sentar a planearlo.

¿Queda satisfecho por lo realizado, desde su cargo de director deportivo?

Sí. Lo que hemos logrado en este torneo ha sido todo diferente. Quedar con el campeón goleador y muy cerca del portero menos vencido, más la conquista de la corona, me deja satisfecho. Tenemos 27 fechas sin perder. Esto que ha pasado en la última final requerirá de muchos años para que un equipo lo logre. Tenemos para hacer más historia. Todavía tenemos este segundo torneo para seguir sumando más partidos como invictos, que eso va a ser importante.

¿Cuáles han sido sus principales tareas como director deportivo?

Más que un director, también soy asesor, porque no solo he asesorado a la junta directiva, sino que también al cuerpo técnico. Estamos coordinando la sub 17 y la reserva. Es un trabajo de lunes a domingo en el que no hay descanso. Es un trabajo en el que si uno se pone a descansar, las cosas no salen como las hemos venido haciendo. Gracias a Dios me siento contento, porque la labor que se ha hecho con el equipo ha sido reconocida por la gente. Eso me llena de sastisfacción, el saber que sigo haciendo historia con este equipo. Con este equipo es mi séptimo campeonato, cinco como jugador y dos como director deportivo. Se me escapó poder hacerla como técnico.

¿Cómo se ven de cara al próximo torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF?

Pensamos en realizar buenas competencias a escala internacional, porque es donde ponemos en alto nuestro fútbol. No queremos hacer un ridículo a escala internacional y por eso es que pensamos en tener a los mejores para competir en esa rama.