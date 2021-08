"Tigana" Meléndez: "Sin excusas, el equipo comenzó mal ante Platense"

El técnico Milton Meléndez de Alianza digirió a pausas el empate a dos goles con que su equipo sacó de visita en Zacatecoluca ante el local Platense por la jornada dos del Apertura 2021.

Visiblemente molesto, "Tigana" Meléndez se tomó su tiempo para declarar ante la prensa deportiva y esperar que sus emociones al final del partido se enfriaran.

"Al principio de la semana dije que veníamos a Zacatecoluca y que no sería un partido fácil contra Platense, había visto la entrega que tuvieron en el primer partido del campeonato ante Chalatenango y fue difícil evaluarlo por el tipo de terreno de juego en que jugaron (por la lluvia). Hoy venimos a sacar un partido muy difícil por muchas situaciones, no voy a poner excusas, el equipo comenzó mal, muy parados, no nos encontrábamos y el rival mostró la garra y el entusiasmo que le vimos en Chalatenango y nos complicó,", aseveró el técnico nacional de los albos.

Meléndez dijo además que "ellos anotaron primero pero logramos mejorar, Platense bajó su intensidad de juego, comenzamos a tener el balón pero sin crear ocasiones de gol", resumió "Tigana" un primer tiempo para el olvido.

Sobre la reacción de su equipo en el segundo tiempo y con el marcador en contra por 2-1, Meléndez dijo que "aprovechamos que ellos se quedaron con uno menos por la expulsión y nos permitió manejar el partido, aunque nos faltó profundidad de la media cancha hacia arriba h la jugada para definir el partido", de lamentó.

Sobre la labor del juez Héctor Salazar del cual Platense no estuvo satisfecho, el técnico de los albos fue cauto al decir que "en el torneo pasado aprendimos que no debemos quejarnos del arbitraje. En su momento dijimos dijimos impondríamos multas si alguien del plantel o cuerpo técnico se quejaba del arbitraje porque nosotros queremos hacer nuestro trabajo", resaltó "Tigana".

"Si ellos se equivocan, que lo hagan, a tal grado que en la final pasada (ante el FAS) dijimos que llegara el árbitro que ellos quisieran, para nosotros nos daría igual, no queremos juzgar el arbitraje, que lo hagan ellos (los encargados) y nosotros haremos nuestra labor", aseguró.

Finalmente, Meléndez comentó sobre la labor defensiva de su rival en el segundo tiempo al verse con un jugador menos.

"Era lógico que se iban a defender, formaron dos líneas de cuatro hombres y quedarse con un solo hombre en punta para defender la ventaja en el marcador que tenían en ese momento y debimos arriesgar más al sacar a un central por otro en el ataque. Al final nos resultó porque Platense terminó agotado defendiéndose bajo su portería pero sin tener nosotros la fortuna de haber logrado ese gol que nos diera el triunfo", lamentó.