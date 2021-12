'Tigana' Meléndez: "Si me voy lo hago por la puerta grande"

Milton Meléndez dejó abierta la posibilidad de dejar Alianza y volver al puesto de director deportivo pero esa será una decisión que va a meditar durante la semana. El estratega mencionó que cumplió al frente del plantel y lamentó las dudas que pudo generar el juego del equipo este año pero agradeció el apoyo de la afición.,

El técnico mencionó que "si yo perdía esta final, no seguía más con Alianza". Meléndez ha sido pieza fundamental en la contrucción del equipo paquidermo tras tener el cargo de director deportivo y en este año asumir como principal.

"Tengo que hablar con mi familia y la decisión la tomo esta semana de si me quedo o me voy", dijo el técnico capitalino, dejando abierta la posibilidad de no continuar al frente de Alianza el próximo campeonato. dijo que "si me voy, lo hago por la puerta grande. Al principio del torneo me cuestionaron y pensaron que el equipo cayó en una crisis deportiva pero un partido que se pierde no es una crisis para ningún equipo", comentó.

Además, Meléndez comentó que "la afición es exigente y la conozco. Me siento contento por demostrar que me voy a lo grande" y agregó que "esta semana sabré si sigo como técnico o regreso al puesto de director deportivo".