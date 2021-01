Tigana Meléndez: "Será una final adelantada y difícil"

Milton Meléndez, técnico del Alianza, analizó sin rodeos la victoria de 3-1 contra Once Deportivo y definió la serie de semifinales ante FAS como una "final adelantada".



Sobre el duelo ante el equipo aurinegro, el Tigana Meléndez admitió que fue un partido complicado pero les deja satisfacción.



"Sabíamos que al tratar de sacar el resultado íbamos a descuidarnos en defensa, Once Deportivo tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, tuvo la oportunidad de otras ocasiones claras a gol, en vista de que nosotros le dimos mucho espacio", explicó.



Meléndez valoró que fue el mejor partido de Alianza. "Estamos muy contentos porque fue un partido muy interesante, cosa que no se veía hace ratos. Para mí ha sido el mejor partido que hemos tenido, más posesión de balón y manejar todo el juego eso nos ha dado el resultado", recalcó el ex jugador capitalino.



Meléndez elogió la reacción del equipo luego de estar en desventaja tras el gol de Elvin Alvarado al minuto 17.



"No podemos darle ventaja al rival porque de aquí en adelante nos vamos a encontrar con equipos con muchos jugadores de experiencia y comenzar perdiendo se nos puede complicar el partido, bien por nosotros porque reaccionamos pero no debemos hacer eso", enfatizó



Y en la rueda de prensa no podía faltar la valoración del Tigana sobre la semifinal contra FAS.



"La verdad que va a ser una final adelantada, con FAS ustedes saben siempre hay cosas diferentes por muy mal que ande cualquiera de los dos equipos pero no se quiere perder nunca ni ellos con nosotros. Será una final adelantada y difícil, se dio en semifinales y si queremos ser campeones tenemos que ganar también", expresó el entrenador que tomó las riendas del cuadro paquidermo en la recta final de la segunda fase tras la destitución del español Juan Cortés.