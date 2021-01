Tigana Meléndez: "No iremos por un empate, vamos por el triunfo" 

Durante la previa para el primer choque de cuartos de final entre Once Deportivo y Alianza, el técnico interino del conjunto paquidermo Milton Meléndez, enfatizó que su intención es salir a buscar el triunfo en el Simeón Magaña.

El Tigana descartó salir con un esquema conservador frente al equipo aurinegro mañana en la ciudad fronteriza de Ahuachapán. Aseguró que Alianza saldrá por el triunfo, sin embargo, enfatizó que el objetivo principal del equipo es no perder frente al Tanque.

"Nosotros, tanto de local como de visita, vamos a sacar los resultados, nosotros no vamos a ir por un empate, cualquier resultado se puede dar, pero tenemos el juego de vuelta en donde cualquier cosa puede pasar, lo importante es no perder, pero no vamos a buscar el empate, vamos como Alianza tiene que jugar, a buscar el triunfo", dijo Milton "Tigana" Meléndez, DT de Alianza, en la conferencia previa al primer choque de cuartos de final contra su similar de Once Deportivo.

No obstante, el timonel nacional, aseguró que saben de las virtudes del equipo que dirige el mexicano Bruno Martínez, sin embargo, aseguró que confía en la jerarquía que tienen sus pupilos en estas instancias del torneo para sacar un resultado favorable a sus intereses.

"Desde el inicio del juego debemos estar atento a todo lo que pueda pasar, sabemos que el Once Deportivo es un equipo que ha venido mostrando cosas importantes, que ha venido jugando bien, pero hay que verlo en estas instancias, yo creo que la presión influye mucho en los jugadores para sacar los resultados que se necesitan", expresó Tigana al respecto.

Sobre la anulación de la ventaja deportiva por posición en la clasificación general, el Tigana expresó que eso obliga al equipo a cuidarse de no perder ningún partido, por lo que doblarán esfuerzos para regresar con un buen resultado de Ahuachapán.

"Si bien es cierto en los últimos torneos Alianza sacó ventaja sobre eso, pero hoy eso nos hace que no nos confiemos en ningún partido. O tenemos que ganar uno y empatar el otro, o ganar los dos, pero no podemos perder, si perdemos, el siguiente partido lo tenemos que remontar con un marcador con mayor goles, y eso a nos da la alerta a todos los equipos", dijo Meléndez.

ESPERA MANTENER EL TONO

El estratega nacional que tras la destitución de Juan Cortés quedó a cargo del equipo, aseguró que espera que el plantel mantenga la buena dinámica de juego de los últimos dos partidos. Aseguró que el conjunto no ha alcanzado el nivel que lo identifica.

"No estamos satisfechos, el equipo no venía jugando bien y todavía nos falta, creo que a pesar de estos dos juegos que hemos sacado, somos conscientes de que el equipo le falta mucho para mostrar lo que es Alianza", concluyó.