“Tigana” Meléndez: “Imagino un partido bonito”

Milton “Tigana” Meléndez habló en la previa de la gran final del Clausura 2022 entre Alianza y Águila dónde espera un partido “bonito” y diferente a las finales anteriores que han disputado albos y migueleños.

El estratega nacional dirigirá su quinta final en el fútbol salvadoreño dónde ya sabe que es ganar un campeonato ante Águila como ocurrió en el Apertura 2020 cuando los blancos se impusieron 3 a 0 y lograron su corona #15.

“Imagino un partido bonito, diferente a las dos finales anteriores”, comentó el técnico capitalino.

El entrenador del cuadro paquidermo estuvo hablando algunos minutos con los panelistas de “El Guiri Guiri al Aire”, dónde se le preguntó si la pelea por el título 17 de ambos equipos es un ingrediente extra para el partido del domingo.

“Se ha hablado de la corona 17. Si no hubiésemos perdido algunas finales, tendríamos 19 copas. Queremos ser el máximo ganador de títulos, hay equipos tienen 15 años más que nosotros y solo nos sacan dos trofeos", opinó Meléndez.

Hay que recordar que el actual timonel de Alianza anunció hace dos meses que no continuará al frente de la dirección técnica del equipo para el siguiente torneo Apertura 2022 y que regresará a su posición de director deportivo.

"Yo anuncié a mediados del campeonato que me voy al final del torneo. Yo siento que los jugadores necesitan una nueva filosofía, ideas y metodología para refrescarse un poco. Otra cosa es que también siendo el técnico no me puedo encargar de las tareas de director deportivo", expresó el entrenador de Alianza.

Cabe mencionar que el cuadro paquidermo ya se recuperó del cuadro gripal que sufrió en la ida de semifinales ante Platense pero que no asegura tener a Oscar Rodríguez para la final debido a la pérdida familiar que ha tenido el volante de los albos.

“Ya el equipo se recuperó, pocos todavía no estaban al 100% el domingo, pero supimos llevar el partido. Para la final no sé si tendré a Óscar Rodríguez porque como todos saben es un momento muy difícil para él con la muerte de su madre y tendremos que analizar cómo se encuentra”, agregó Milton.