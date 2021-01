Tigana Meléndez: "FAS contra Alianza es otro"

Milton Meléndez, técnico del Alianza, habló durante la última conferencia de prensa previo al primer encuentro contra FAS en las semifinales de liga mayor. El estratega nacional fue firme en su discurso: buscará ganar los partidos ante el equipo tigrillo.

Sin embargo, el Tigana calificó la serie como pareja. Descartó prácticamente a Rodolfo Zelaya para esta instancia y ahondó sobre todos los ingredientes que acontecen la serie más caliente de semifinales.

#LMF Tigana Meléndez, DT de Alianza sobre el primer partido de semifinales ante FAS: "No me puedo preocupar (tener pocos delanteros), porque lo que tengo es con lo que cuento. La preocupación es que ellos funcionen colectiva mente". Vía @benitez_31 pic.twitter.com/zqi5oKrFFk — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 19, 2021

CÓMO LLEGAN

"Los jugadores ya están metidos en el juego de ida de la semifinal, será complicado porque la serie contra FAS han sido muy parejas, esperamos que el miércoles, por el hecho de estar de local, podamos asegurar los puntos".

BAJAS

"Las bajas de hecho, Fito no está para mañana, Ponce verán ahora cómo reacciona, ayer hizo fútbol, pero no está al 100 por ciento, de ahí están todos".

QUÉ PIENSA DE FAS

"Puede andar mal, pero FAS contra Alianza es otro, igual que Alianza, puede andar mal, pero en estos partido, más si es semifinales con equipos como FAS y Águila, los jugadores se motivan más, esperamos que hagamos un buen partido".

PREOCUPACIÓN POR TENER POCOS DELANTEROS

"No me puedo preocupar porque la verdad con lo que tengo es con lo que cuento. Me preocupara si por ahora tuviera muchas opciones y no encontrara a quien poner, la preocupación es que ellos funcionen de manera colectivamente para poder sacar un resultado. No dependemos de un solo goleador, Fito ha marcado un gol por partido, pero ahora no lo tenemos. Tenemos a Mitchel y sí, yo le digo a los jugadores que no podemos depender solamente de uno".

FITO ZELAYA PARA LA VUELTA

"Habría que ver... por el momento este partido es el de ida, y ayer se sintió un poco mejor, pero la verdad no lo vamos a arriesgar, la verdad que es el partido de ida, en el de vuelta lo tendremos ahí por alguna necesidad... si se puede tomar en cuenta y si no con lo que tenemos".

VENTAJA DEPORTIVA

"Esta pareja la serie, está para los dos equipos. En este caso quien sale perdiendo en FAS porque ellos clasificaron en primero. Hoy la cosa está pareja, si queremos clasificar hay que empatar un partido o ganar los dos".

PENALTIS

"Tengo un listado de hecho, lo venimos haciendo desde todo el torneo para tener una idea y estar seguro a la hora de los que vas anotando, los que más tenga penaltis son los que van primero en el listado y eso facilita a la hora de tomar una decisión".

EL CUSCA Y EL QUITEÑO

"Eso es lo que le digo a los jugadores, son 10 años, pero 10 años quizá hemos jugado dos años en el Quiteño, porque los demás no hemos jugado ahí, ellos prácticamente jugaron dos torneos acá en el Cuscatlán que es casi un año o dos años".

SE QUITA EL MALEFICIO EN EL QUITEÑO

"Es lo que esperamos, que así como jugamos de local vamos a ir a proponer de visita también, vamos a ir a proponer, no iremos a encerrarnos, Alianza es un equipo que tiene que proponer".