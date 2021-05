Tigana Meléndez: "Es una final y hay que arriesgar"

Milton Meléndez, técnico del Alianza, fue el invitado especial del programa Güiri Güiri al Aire de este miércoles y fiel a su estilo, el "Tigana" reveló sus sensaciones sobre la final del Clausura 2021 contra FAS del próximo domingo en el Cuscatlán, donde el cuadro capitalino buscará el tricampeonato

En la mesa más redonda del fútbol nacional, el ex futbolista explicó que era un hombre más de cancha que de medios, pero abordó, sin rodeos, otros temas deportivos como la afición, el rival, y consideró una semana de "alegría" en la que el cuadro albo podría hacer historia.

Las primeras preguntas para el Tigana Meléndez fueron sobre la posibilidad del tricampeonato como técnico con los albos. "Está la posibilidad, estamos a un paso del tricampeonato, dependiendo de nosotros, el domingo lo podemos lograr". dijo.

Cristian Villalta preguntó al entrenador nacional si Alianza ya era un equipo de época como lo fue Firpo en los 90. Alianza disputará el domingo su novena final consecutiva.

"Por todos los logros que ahorita hemos tenido creo que se puede comparar un poco, porque en esa época Firpo era como Alianza ahorita tenía la mayoría de seleccionados y a parte de los logros", mencionó el técnico de 53 años.

El Tigana también reveló cuál es el gran rival del equipo albo. "Por la rivalidad es FAS, no es tanto Águila, no es tanto Firpo, Creo que FAS y en la primera fase hizo cuatro puntos no andaba bien, pero jugar contra nosotros cambia todo, la mentalidad del jugador es diferente, saben ellos que no pueden perder con nosotros, igual nosotros con ellos y son partidos calientes".

PIENSAN EN LA COPA 16 Y ACERCARSE A FAS

Meléndez reveló que en el plantel si se habla de la posibilidad que tendrá Alianza de acercarse a FAS en títulos obtenidos a escala nacional.

"Si FAS gana consigue la corona 18 y se nos aleja tres, pero si nosotros ganamos, nos quedamos a una y el próximo torneo lo podríamos alcanzar si hacemos bien las cosas. Es una de la mentalidad de nosotros que el domingo queremos lograr eso para acercarnos a ellos".

Alianza suma 15 coronas, Águila está con 16 y FAS tiene 18, pero no gana un título desde hace 11 años.

"Es un reto no solo para nosotros, Águila está ahí que también quiere alcanzar a FAS, los equipos que estamos cerca es lo que queremos, no es que nos moleste pero sabemos que haciendo bien las cosas todos los logros son historia para mi equipo. No sé si otro equipo lo ha logrado de tener nueve finales consecutivas", recalcó el ex futbolista.

Alianza no ha faltado en las últimas nueve finales y sobre esa racha, Meléndez mencionó que "Me quedó grabado ese temor de que después de ser campeones podíamos andar así (peleando el descenso), al contrario,nosotros después de ser campeones lo que hicimos fue reforzar el equipo para no andar así. Pasaba eso antes porque Alianza se mantenía casi con el mismo plantel en el cual el jugador después de salir campeón creía que todo iba a ser igual".

Milton admitió que los duelos decisivos cuando hay un título en juego los ha vivido mejor como futbolista.

"Como jugador se vive mejor la final porque uno tiene la posibilidad de resolver algo en la cancha y como entrenador desde la línea de banda y si las cosas están saliendo mal no puede hacer nada más que gritar", valoró.

Tigana además confesó que sufrió el sábado en la semifinal contra Firpo en el Cuscatlán que se definió en tanda de penaltis por 5-4.

"Si sufrí porque el fantasma que teníamos nosotros sobre los penales se nos vino a la mente, era una presión pero también sabía que durante este campeonato y el pasado veníamos practicando los penales, una o dos veces por semana y ya lo habíamos tomado como parte del entrenamiento y era obligación de todos uno dos penales cada vez que lo practicamos", reveló el ex futbolista paquidermo.

Meléndez no quiso revelar si ante una hipotética tanda de penaltis en la final contra FAS mantendría a los cinco que patearon en la semifinal ante Firpo, pero sí comentó que llevan estadísticas sobre el cobro de tiros desde punto penal en los entrenos.

"Hoy esta semana tenemos dos series de penales y eso puede variar, puede estar otro porque de los que estaban en cancha tenían menos que otros", mencionó.

El DT también habló del desempeño del portero Mario González y el delantero Rodolfo Antonio Zelaya.

"Le di seguimiento desde que estaba en Firpo, después que vino para Santa Tecla cuando Firpo desciende y en Santa Tecla tuvo oportunidad en un juego donde él se vio mal en unos goles pero la emergencia que nosotros teníamos donde ya no podíamos conseguir portero porque todos los equipos estaban armados incluso Mario iba para un equipo de segunda en Oriente cuando nos acordamos de él , le llamamos y lo trajimos para el equipo. A mí me pareció lo que yo vi de él y lo ha demostrado", dijo.

Y sobre Zelaya mencionó que "Fito comenzó a hacer un trabajo aparte, pero ya hay una luz que puede ser que Fito esté con nosotros porque después del entrenamiento no se resintió y hay posibilidades de que Fito si pueda estar en la final".

"Todos quisiéramos que él esté los 90 minutos pero va a depender de él porque si ha hecho con él muchas cosas, hasta se le ha puesto una dieta, se le ha controlado y todo y hasta se iba a hacer algunos exámenes porque trabajando y comiendo como debe de ser nunca bajaba de peso. Fito tiene una edad que fácilmente juega los 90 minutos", explicó el entrenador.

Meléndez definió como de "alegría" la semana de la final y dijo que ya piensan en refuerzos para el próximo torneo. "Es una semana más de alegría, siempre respetando el trabajo que venimos haciendo, el trabajo es el mismo nada más que con más alegría y sentir eso de que el domingo es un partido diferente".

El Tigana también dejó algunas valoraciones sobre el técnico de FAS. "El Zarco tiene su manera de pensar pero mi manera de pensar es que nosotros vamos a tener el partido más importante del torneo y si no logramos ganar hemos perdido todo lo que hemos hecho en el torneo. Para mí independientemente de cómo el Zarco plantee el partido creo que yo tengo que ver con los muchachos de no cambiar y hacer lo que ya sabemos", expresó.

El entrenador también ya tiene visualizado cómo podría jugar FAS. "Creo que ellos van a estar con la intención de buscar el partido, van esperar todo el primer tiempo para querernos hacer daño...Es una final y hay que arriesgar".

Cristian Villalta consultó al técnico del equipo paquidermos cuál formato le parece mejor. "En lo personal me gusta mejor el otro formato porque te permite jugar contra todos los equipos y en este siempre hay uno o dos equipos que no se enfrentan".

Otro tema fue qué pasará con el cargo de director deportivo del Alianza.

"Habíamos quedado que solo iba a enfrentar estos juegos y volvía al puesto pero ahora el presidente me dijo que continuará con el equipo y los jugadores me pidieron que me quedara con ellos", expresó.

"Se disfruta igual cuando uno hace las cosas cómo se tiene que hacer, no inventando. Siento que estoy entre la reserva y el equipo mayor", recalcó el entrenador.

Milton Meléndez también dio su opinión sobre el comentario de Adolfo Salume, presidente de Alianza, quien dijo que "Espero que podamos penquear al FAS".

"Es el modo de pensar de él, pero siempre hay que respetar al rival y lo que se haga en la cancha es lo que va decidir y si tenemos una mala tarde y jugadores que no entran en el juego nos puede ir mal pero sí entran metidos al juego desde el primer minuto cualquier cosa puede pasar. Espero que el domingo estemos así cpara cumplir lo que él quiere", enfatizó Meléndez.

Y el tema de la afición no podía faltar en el repertorio de preguntas. "La afición la respeto mucho y ellos me respetan por unas palabras que yo dije cuando me retiré...Sin el apoyo de la afición se siente triste el equipo".

Y otra pregunta para Milton Meléndez fue sobre el árbitro de la final el cual aún no está definido: "Que venga el que ellos crean conveniente", indicó.