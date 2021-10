Tigana: "Jugar sin seleccionados será difícil para todos"

Alianza se reporta preparado una de las etapas más duras del campeonato. El sábado jugará con el Once Deportivo y el martes contra FAS, dos duelos contra dos pesados en la tabla; pero luego, los merengues jugarán contra Metapán y contra Atlético Marte sin los jugadores que serán llamados a selección nacional debido a que el torneo no parará pese a la fecha FIFA y el compromiso amistoso que tendrá la Azul ante Bolivia el 5 de noviembre en Washington.

El número de jugadores que Alianza aportará a la selección nacional aún no es oficial, pero usualmente es el club que más aporta al combinado nacional. Por eso, Milton Meléndez, técnico del cuadro capitalino, aseguró que será un gran reto, no solo para Alianza, sino para todos los equipos que aporten seleccionados jugar sin ellos durante dos jornadas cruciales en el Apertura.

"Nos tocará a todos los equipos, ojalá no vayamos a tener una gran cantidad de jugadores a la selección porque quiérase o no nos complican, las dos fechas que tenemos son dos rivales que son difíciles por la situación en la que se encuentran en la tabla",dijo al respecto.

No obstante, "el Tigana" vio positivo que el plantel esté casi completo para lo que se viene. Solamente descartó a Jonathan Jiménez. "Jiménez todavía le falta (...) los demás sí están, Isaac Portillo ya está metiéndose a hacer fútbol con nosotros, eso es importante porque poco a poco se están recuperando todos, es importante por el hecho de que tengamos que jugar partidos sin seleccionados", apuntó.

EL ONCE A LA VISTA

El estratega también evaluó el partido frente al Once Deportivo y lo que se viene en la recta final del torneo, lo cual calificó como "difícil" debido a que muchos equipos buscan sus boletos hacia la siguiente fase y otros buscan no quedar en posiciones complicadas en la tabla.



"La verdad es un partido difícil también (ante Once Deportivo), en esta segunda vuelta creo que los equipos van apretando más, ya en la recta final de lo que es la segunda vuelta no hay partidos fáciles y recordando el primer partido de local, el Once Deportivo fue un rival difícil", aseguró.

"Su cancha es difícil, es un rival que nos ha complicado siempre, en el Cuscatlán nos quitó la pelota y manejó bien el partido, pero al final ganamos el partido, no será fácil, eso lo sabemos (...) ojalá podamos sacar un buen resultado", agregó.