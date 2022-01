Tierra de Fuego, campo complicado para FAS

FAS no ha perdido pero tampoco ha ganado las dos veces que ha enfrentado a Jocoro en Tierra de Fuego. No es un secreto que la cancha del cuadro fogonero es complicada para varios equipos del redondo nacional y el conjunto tigrillo no es la excepción.

Desde que Jocoro ascendió a la primera división en 2018, fogoneros y santanecos se han visto las caras en diferentes recintos deportivos cuando Jocoro ha sido designado como el local. Tierra de Fuego, estadio Correcaminos y el Flores Berríos han sido las canchas que ha utilizado el equipo de Morazán para recibir al equipo occidental.

Debido a la licencia de clubes y el aforo del estadio Tierra de Fuego, FAS solo pudo visitar la cancha de los fogoneros en los dos últimos torneos como el Clausura y Apertura 2021.

En el Clausura, fogoneros y tigrillos quedaron emparejados en la misma hexagonal del grupo A por lo que se tuvieron que verse las caras en la quinta fecha de la segunda fase. En aquella ocasión, los locales se fueron arriba en el marcador con un tanto de Yohalín Palacios, sin embargo, pocos minutos después, Kevin Reyes igualaría las acciones por medio de un tiro libre.

En el Apertura, jocoreños y tigrillos volvieron a disputar un encuentro en Tierra de Fuego en la fecha 14. En dicho encuentro el resultado fue un 0-0 que supo a victoria para la escuadra local ya que desde los 10 minutos del partido se vieron en inferioridad numérica tras la expulsión de uno de sus jugadores.

Hay que mencionar que, el Polideportivo de Tierra de Fuego no era avalado por la Federación en un inicio para ser sede del equipo fogonero para el Clausura 2022, sin embargo, a última hora la FESFUT dio luz verde para que el equipo de ‘Kiko’ Henríquez pudiera utilizar el recinto deportivo como sede del equipo local. Por el momento, Jocoro solo ha disputado un encuentro de local en lo que va del torneo y fue en la última fecha cuando vencieron a Alianza por 3 a 2.

Tabla de partidos Jocoro-FAS

Apertura 2018, Jocoro 1-1 FAS - Correcaminos

Clausura 2019, Jocoro 0-1 FAS - Correcaminos

Apertura 2019, Jocoro 1-2 FAS – Correcaminos

Clausura 2020 – No jugaron la segunda vuelta

Apertura 2020 – No se enfrentaron

Clausura 2021, Jocoro 1-1 FAS – Tierra de Fuego

Apertura 2021, Jocoro 0-0 FAS – Tierra de Fuego