Thomas Müller, el verdugo del Barcelona

Thomas Müller, autor de dos goles en la goleada del Bayern ante el Barcelona por 2-8 y declarado mejor jugador del partido, ha tenido casi siempre un gran desempeño cuando se enfrenta al equipo catalán y tiende a crecerse cuando, también en la selección, se enfrenta a Lionel Messi.

"Ahora que lo pienso, si se miran los partidos oficiales contra Messi no me ha ido nada mal", dijo una vez Müller, mucho antes de que se pudiese pensar que llegaría el día en que el Bayern, comandado por él, fuese a enterrar de manera inmisericorde al Barcelona.



A nivel de clubes los dos se han enfrentado en cinco ocasiones. La primera fue en 2013 en semifinales de la Liga de Campeones que se cerró con aquel 7-0 global del Bayern de Heynckes ante un triste Barcelona de Tito Vilanova.



En el 4-0 de la ida de aquella temporada, que se cerró con la conquista de la Triple Corona para el Bayern, Müller marcó dos goles, el primero y el cuarto y dio el pase para el segundo que firmó Mario Gómez.



En la vuelta, que se saldó con un 0-3 a favor del Bayern en el Camp Nou, Müller marcó el tercer gol.



En 2015, también en semifinales, el Barcelona eliminó al Bayern gracias al 3-0 de la ida en el Camp Nou aunque en la vuelta los bávaros se impusieron por 3-2 en la Allianz Arena. Eso sí, el gol de la victoria del Bayern lo marcó Müller ante un rival que parece venirle especialmente bien.



En duelos oficiales entre Argentina y Alemania, Müller y Messi se han enfrentado en dos ocasiones, en los mundiales de 2010 y 2014, y en ambas ocasiones se ha impuesto Alemania.



La primera vez, en cuartos de final de 2010, Alemania ganó por 4-0. El primer gol fue de Müller. La segunda vez, la final de 2014, Alemania ganó 1-0 con gol de Mario Götze.



Lo de ayer, sin embargo, no se lo esperaba mucha gente porque Müller ha cambiado su juego y actualmente no es propiamente un hombre gol porque juega más atrás. A veces, los comentaristas alemanes se refieren a él como el rey de las asistencias



Con los dos goles de Lisboa, Müller completa 6 en su cosecha personal ante el Barcelona. Además, le alcanzó para una asistencia.



Müller ha marcado 23 goles en partidos de eliminación directa en la Liga de Campeones, un registro que sólo superan, aunque eso sí con claridad, Cristiano Ronaldo y el propio Messi con 67 y 47 tantos respectivamente.



Ayer, además, completó 113 partidos en la Liga de Campeones, superando a Philipp Lahm como el jugador alemán que más compromisos ha jugado en la competición.



Todo empezó en 2010 cuando Louis van Gaal lo convirtió en titular indiscutible a los 20 años. "Müller juega siempre", decía Van Gaal, con lo que ponía al entonces joven alemán por encima incluso de Arjen Robben y Franck Ribery.







Desde entonces, Müller siempre ha estado ahí. Y cuando se ha creído que su ciclo ha terminado, ha vuelto.







En esta temporada, por ejemplo, llegó un momento en que se vio relegado a la suplencia. Cuando Hansi Flick relevó a Niko Kovac en el banquillo, lo hizo otra vez inamovible.







Ayer, en Lisboa, con frecuencia se oía la voz de Müller. "Weiter, weiter", gritaba.







"Seguid, seguid", significaba su grito pidiéndole a sus compañeros de ataque que no dejaran de presionar la salida del Barcelona.







Müller siguió gritando después del quinto gol. Y siguió corriendo.







Van Gaal le decía que, para poder explotar su potencial, tenía que recorrer muchos kilómetros por partido. El propio Müller dice que lo clave en él es su juego sin balón. Lo han llamado el "descifrador de espacios".







En algunas etapas de su carrera se ha dicho que es un jugador sobrevalorado. Su juego no llama la atención a simple vista y él mismo ha dicho que al nivel en que el juega es el jugador más extraño del mundo







Sin embargo, noches como la del viernes hacen pensar que tal vez a veces ha sido subestimado.