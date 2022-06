Thomas Christiansen viaja a Honduras para ver el El Salvador-Panamá: ¿Cuál es el motivo?

El técnico de la selección mayor de Panamá, Thomas Christiansen, viajó el pasado miércoles hacia Honduras para presenciar el partido entre las sub-20 canalera y El Salvador, la cual será de gran trascendencia porque se pelean el liderato.

Medios panameños informaron del viaje de Thomas Christiansen luego de la derrota de la selección de Panamá ante Guatemala poe 3-1.

El viaje de Thomas Christiansen, según informó el periodista David Sakata, tenía planificado desde un principio ir a Honduras. No estará en el banquillo, pero sí en la concentración del equipo nacional canalero.

"Thomas Christiansen está en Honduras ya, viajó en la mañana, no lo verás en el banquillo, sí en la concentración, no es que se fue porque la Sub-20 perdió, no ya estaba planificado", comentó David Sakata.

Panamá llega urgido de una victoria ante El Salvador para poder pasar a la siguiente ronda en el primer lugar y jugar en la llave "accesible" ante República Dominicana en los octavos de final.

Mientras que El Salvador necesita ganar, empatar o al menos perder por menos de tres goles para poder sostener el liderato.