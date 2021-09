Thomas Christiansen: "Lo más importante por ahora es El Salvador"

La selección Panamá de Thomas Christiansen despliega las velas para navegar rumbo a San Salvador y poder de una vez por todas conquistar el mítico Cuscatlán en un proceso eliminatorio, en esta ocasión hacia Catar 2022.

"En El Salvador no hemos conseguido ni el empate, eso es un aliciente para nosotros, debemos saber a dónde vamos, a quiénes nos vamos a enfrentar y el ambiente que puede haber ahí", indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Los panameños en su última incursión en el Cuscatlán de San Salvador no salieron de la mejor manera, cayendo 3-1 en el 2008, quedando fuera en la segunda ronda camino al Mundial de Sudáfrica 2010.

El juego de Christiansen es de bastante posesión de pelota, es un juego pegado al piso, aunque es consciente que en El Salvado habrá que variar un poco si quieren salir con un buen resultado.

"Estamos claros que vamos a un campo difícil, donde la hierba está alta e irregular, quizás el juego directo es una base que puede ser en el partido, aunque eso no significa que no vamos a salir jugando desde atrás, no quiero decir que lo vamos a hacer o no, pero es una opción", apuntó.

Sobre la presión que mete el Cuscatlán, Christiansen pide concentración máxima en sus jugadores, debido a lo que se pueden encontrar el 7 de octubre próximo.

"Quiero tener un grupo, por lo menos los que van a comenzar el partido, mentalizados de lo que se van a encontrar, pero a la vez que estén tranquilos de lo que pueden conseguir, si nosotros hacemos nuestro fútbol, las opciones están ahí", manifestó el técnico de la roja centroamericana.

Christiansen, por el momento, no piensa en Estados Unidos y Canadá, los otros rivales en esta fecha eliminatoria y advirtió que "lo más importante por ahora es El Salvador, contra Estados Unidos es otro mundo".

"Nuestro siguiente partido es contra El Salvador, donde tenemos que ir con humildad, pero con muchas ganas e ilusión, para sacar un resultado bueno, luego de eso pensamos en Estados Unidos y Canadá", sustentó.