Thiago Silva no renovará con el PSG, según 'L'Équipe'

El futbolista brasileño Thiago Silva, capitán del París Saint-Germain (PSG), no renovará su contrato con el equipo, según revela este lunes el diario deportivo "L'Équipe".



El suspense sobre el futuro del defensor central, de 35 años, se resuelve, pues, según el diario, el director deportivo del PSG, Leonardo, le habría comunicado la decisión por teléfono.



El contrato del brasileño, fichado en 2012, finaliza el 30 de junio y el club, que aún no ha comunicado su decisión, habría zanjado a favor del fin de su carrera en el equipo.



Una información que coincide con la adelantada por el diario "Le Parisien", que indicó este lunes que el club negocia un acuerdo con el jugador para continuar su alianza si la Liga de Campeones se retoma en agosto, decisión que aún no ha sido aprobada por la UEFA.



Una vez solucionada la cuestión, el camino del PSG y el brasileño quedarán separados.