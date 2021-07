Thiago Silva: "Argentina neutralizó nuestras principales jugadas"

El defensa de la selección brasileña Thiago Silva reconoció este sábado que Argentina, campeón de la Copa América de 2021, consiguió "neutralizar" las principales armas ofensivas de la Canarinha, especialmente en el primer tiempo, y se quejó de que el árbitro sólo dio cinco minutos de descuento.

#CopaAmérica ��



¡FINAL DEL PARTIDO! @Argentina venció 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María



FIM DO JOGO! Argentina venceu por 1-0 do @cbf_futebol com gol de Ángel Di María



���� Argentina �� Brasil ����#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/v1VF5parZ8 — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021



"Primero tenemos que felicitar al equipo adversario. Argentina neutralizó nuestras principales jugadas y fue muy difícil revertir" el resultado, dijo el zaguero de la Canarinha, en declaraciones a la cadena ESPN Brasil, tras disputar la final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Thiago Silva dijo que en el segundo tiempo "no hubo partido" y que solo la selección brasileña quiso jugar.



"Infelizmente no lo conseguimos. En el primer tiempo no conseguimos hacer nuestro juego", analizó.



Asimismo, criticó que el uruguayo Esteban Ostojich "sólo" diera "cinco minutos" de tiempo de descuento en la segunda mitad.



No obstante, consideró que el combinado verde-amarillo hizo una "buena campaña" en esta Copa América por llegar a la final contra un rival tan grande como Argentina.



"Estaba al 50 % para cada lado, había dos grandes jugadores en los dos equipos (por Neymar y Messi), que además eran dos equipos bien entrenados", añadió.



"Ahora toca levantar la cabeza, pero esto -señalando la medalla de subcampeón-, también es motivo de orgullo. Son cosas del fútbol y tenemos que lidiar con esto", completó.



Argentina se impuso este sábado por 1-0 frente a Brasil con un gol de Ángel Di María en el minuto 22, en la final de la Copa América de 2021 que se disputó en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El triunfo rompió con una sequía de 28 años sin títulos para la Albiceleste