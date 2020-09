Thiago Alcántara vuelve a los entrenamientos con el Bayern Múnich

El centrocampista español Thiago Alcántara participó este viernes en el primer entrenamiento del Bayern Múnich, pese a las informaciones que pronosticaban que estaría ausente, con autorización, para cerrar su traspaso al Liverpool.



El diario "Bild" había asegurado que el jugador español tendría una semana extra de vacaciones para aclarar su futuro.



Para el diario muniqués "tz", la presencia de Thiago en el entrenamiento puede indicar que su traspaso al Liverpool no se hará efectivo.



El Liverpool, según el mismo diario, planeaba reemplazar con Thiago al holandés Giogino Wijnaldum si este se marchaba al Barcelona, como muchos habían dado por sentado.



Sin embargo, las últimas noticias apuntan a que Wijnaldum seguirá en el Liverpool, que, por otra parte, consideraba que los 30 millones que pedía el Bayern por Thiago eran una suma excesiva.



Thiago tiene todavía un año de contrato con el Bayern y las negociaciones para la renovación se interrumpieron, por lo que el club ya daba al jugador por perdido, como lo reconoció en su momento el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge.



Rummenigge dijo que tenía la impresión de que Thiago quería hacer otra cosa tras siete años en el Bayern y que eso era algo que había que respetar.



Sin embargo, el propio Thiago sorprendió hace poco al decir que nunca había dicho que pensara marcharse del Bayern.



El español Javi Martínez, que parece en la rampa de salida, estuvo también en el entrenamiento.



En cambio el entrenador, Hansi Flick, estuvo ausente para asistir al entierro del ex presidente del Hoffenheim Peter Hoffmann y fue reemplazo por su segundo Hermann Gerland.



El lateral canadiense Alphonso Davies también faltó por razones que no han sido comunicadas por el club.



El Bayern ha sido el último equipo alemán en retomar los entrenamientos y a la vez será el encargado de inaugurar la Bundesliga el viernes 18 de septiembre contra el Schalke.



Flick ha advertido que esta temporada, tras la conquista del triple, puede ser difícil para el Bayern.