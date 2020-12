Theo regala al Milan una Navidad de líder

El Inter había asaltado por unas horas el liderato gracias a su victoria a domicilio contra el Hellas Verona, pero el Milan, pese seguir sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, lesionado, recuperó el mando de la clasificación con una victoria épica en San Siro.



Por delante 2-0 tras apenas 16 minutos, con goles del croata Ante Rebic y del turco Hakan Calhanoglu, el Milan sufrió la remontada del Lazio hasta el 2-2 liderada por el español Luis Alberto y Ciro Immobile.



Sin embargo, el equipo milanista terminó llevándose la victoria en el tiempo añadido, gracias a una acción a balón parado.



En un saque de esquina, Theo cabeceó con potencia un centro de Calhanoglu y regaló al Milan la primera posición liguera, en una jornada que registró el duro tropiezo del Juventus contra el Fiorentina (0-3), que le dejó a diez puntos del liderato, aunque con un partido menos.



El lateral izquierdo francés, ex del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Alavés y de la Real Sociedad, celebró su cuarto gol del año. Es cada vez más dominante en todas las zonas del campo y es el hombre más peligroso del Milan en este período en el que no puede contar con Ibrahimovic.



El cuadro de Stefano Pioli amargó al Inter, que había sumado su séptimo triunfo consecutivo gracias al 2-1 al Verona en el estadio Bentegodi. El argentino Lautaro Martínez se reencontró con el gol un mes después y acabó de forma positiva su 2020.



Terminó de forma opuesta el año 2020 del Juventus. El equipo de Andrea Pirlo se estrelló en casa este martes contra el Fiorentina (0-3), uno de sus históricos rivales, en un día en el que también se le quitó el triunfo por 3-0 administrativo contra el Nápoles por un partido de la tercera jornada no disputado en octubre. Los juventinos deberán recuperarlo previsiblemente en enero.



Solo fue el primer revés de la temporada liguera para el Juventus, pero adquiere un peso importante considerados también los seis empates por las solo seis victorias cosechadas en trece partidos.



Pudieron celebrar también el Roma y el Sassuolo, que doblegaron respectivamente al Torino y al Sampdoria con el mismo resultado (3-2).



El Roma del portugués Paulo Fonseca se colocó tercero en la clasificación, con 27 puntos, a siete del Milan, mientras que el Sassuolo es cuarto, en plena zona de Liga de Campeones, con 26 puntos.



Falló el Atalanta, que había goleado 4-1 al Roma en la anterior jornada. Pese a estar por delante 2-0 gracias a un doblete del colombiano Luis Muriel, los hombres de Giampiero Gasperini, sin el argentino Alejandro Gómez por decisión técnica, recibieron en los últimos veinte minutos las dianas del japonés Takehiro Tomiyasu y del argentino Nehuen Paz.



El conjunto de Bérgamo, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, se colocó séptimo en la tabla, aunque todavía debe disputar el partido contra el Udinese, correspondiente a la décima jornada y aplazado por lluvia a principios de diciembre.



Tercer partido sin victorias para el Nápoles, rival europeo del Granada, que no pasó del 1-1 contra el Torino, después de perder en los últimos días frente al Inter y al Lazio.



Este miércoles en el San Paolo Lorenzo Insigne rescató un punto en el 93, pero no pudo matizar una prestación insuficiente. El técnico Gennaro Gattuso, en el tramo final, dio paso al español Fernando Llorente, que no jugaba desde enero de este año, en busca de una remontada.



Triunfo importante para el Génova en el derbi de la región Liguria contra el Spezia (1-2) y para el Benevento de Filippo Inzaghi, que triunfó 2-0 a domicilio contra el Udinese.